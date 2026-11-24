Peste 100 de antreprenori locali, designeri și artiști independenți își vor prezenta și vinde produsele în cadrul a patru târguri organizate în perioada 28 noiembrie – 20 decembrie 2026, la Palatul Universul din București, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Mezanin Market deschide sezonul cumpărăturilor de sărbători în weekendul 28-29 noiembrie, urmând ca la fiecare dintre cele patru ediții să participe, prin rotație, peste 40 de branduri locale.

Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători bijuterii și accesorii, obiecte din ceramică, haine și textile, ilustrații, articole de papetărie, cărți pentru copii, produse gourmet, parfumuri de nișă, lumânări, decorațiuni de Crăciun și seturi de cadouri.

Printre brandurile participante se numără Rozmarin Concept, By Scent, Atelierele Berceni, Buburuza cu Ghetuțe, Mimő wool, Oameni și Lut, Oana Stoica Ceramics, LUT ARS, Tile.room, Atelier Ricci, Chilli Hills Bucharest, Livada Domniței, Craft Beer Voyage, Sacra Botanicals, Tropes & Tales, Lady Cozac, Opinca, Abstract Feels & Traditiana, ERDE Jewelry, RAIN JEWELRY și NurNur Elemental Jewelry.

Pentru micile afaceri independente, sezonul sărbătorilor de iarnă reprezintă una dintre cele mai importante perioade de vânzări din an. Participarea la astfel de târguri le oferă antreprenorilor posibilitatea de a ajunge direct la consumatori, de a-și testa produsele și de a-și crește notorietatea brandurilor.

Calendarul târgurilor Mezanin Market din noiembrie-decembrie 2026

Cele patru ediții de sărbători vor avea loc în weekendurile 28-29 noiembrie (St. Nick), 5-6 decembrie (Gift Planning), 12-13 decembrie (Early Gifting) și 19-20 decembrie (Last Chance).

Târgurile sunt organizate la Palatul Universul, pe strada Ion Brezoianu nr. 23-25, Corp B – Mezanin, în apropierea Parcului Cișmigiu, între orele 10:00 și 18:00. Intrarea este liberă, iar accesul este permis și cu animale de companie.

O comunitate de peste 500 de antreprenori locali

Lansat în 2018, Mezanin Market este un proiect al Asociației Antrepriza Culturală, în jurul căruia s-a dezvoltat, în opt ani, o comunitate de peste 500 de antreprenori locali.

În 2026, proiectul s-a extins și prin FactoryLab, un spațiu comercial permanent dedicat brandurilor locale, amenajat în centrul comercial Promenada Mall din București. Acesta este deschis zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

StartupCafe.ro a prezentat, în ultimii ani, mai multe dintre micile afaceri românești participante la târgurile Mezanin Market, de la producători de bijuterii și cosmetice artizanale până la antreprenori care au dezvoltat afaceri în jurul unor produse precum coliva reinterpretată sau decorațiunile din lână.