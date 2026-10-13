VIDEO Românul care a obținut 2 milioane EUR finanțare pentru startup-ul său AI: „În loc să construim o închisoare pentru un agent, îi facem o grădină, un gărduleț”

„În loc să construim o închisoare pentru un agent în care poate să execute comenzi, ne gândim mai degrabă că-i facem o grădină, un gărduleț și poate să trăiască acolo în propria lui casă”, spune Laurențiu Ciobanu, fondator al unui startup olandez care oferă „mașini virtuale” pentru programatori și agenți AI, unde aceștia pot dezvolta și contribui activ, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”.

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Am discutat cu Laurențiu la puțin timp după ce Boxd a atras 2 milioane EUR finanțare de la investitori. Compania dezvoltă infrastructură pentru agenții AI dezvoltați pentru programare, oferind „mașini virtuale” în care dezvoltatorii și inteligența artificială, deopotrivă, pot rula cod, executa teste și gestiona fluxuri de lucru.

„Acum un an se chema Little Cloud. Era o platformă de deployment, fix opusul la ce încercăm să facem acum, pentru producție, pentru a rula aplicațiile pe care le servești utilizatorilor. Conceptual, am găsit o metodă prin care putem să reducem timpul de care ai nevoie, timpul de execuție pentru a servi mai multor utilizatori, aceeași aplicație, practic eliminând timpul când aplicația stă degeaba. Asta reduce foarte mult costurile, dar am învățat că e foarte greu să dezobișnuiești oamenii de chestiile pe care le fac în producție și cumva folosind aceeași tehnologie am pivotat spre partea de development, unde e mult mai ușor”, a spus co-fondatorul la podcast.

El consideră că firmele fac din adoptarea inteligenței artificiale în fluxul de lucru un „challenge”, de frică să nu rămână în urmă, dar în același timp, el amintește și „jucătorii” mai mari care există „de foarte mult timp, sau nici măcar de atât de mult timp”, dar care au o bază considerabilă de utilizatori, care au și teama că AI-ul ar putea afecta ceea ce deja există și funcționează. „Dacă nu ai suficientă încredere în ceva, nu o să-l folosești, dar în același timp, ca să obții încredere, mai mulți oameni trebuie să-l folosească.”

Boxd nu se consideră un startup de sandbox-uri (medii virtuale securizate pentru testarea programelor de erori sau vulnerabilități, fără a interveni în fluxul principal de lucru), ci mai degrabă direct „calculatoare în cloud”:

„În loc să construim o închisoare pentru un agent în care poate să execute comenzi, ne gândim mai degrabă că-i facem o grădină, un gărduleț și poate să trăiască acolo în propria lui casă. Și asta e o diferență fundamentală. În loc să rulăm agentul în exterior și apoi să executăm comenzile în sandbox, noi executăm agentul în interior (...) Practic, cu o singură comandă, în câteva milisecunde ai un calculator. Automat, accesibil cu un link public și totul preconfigurat” – Laurențiu Ciobanu.

Românul spune că Boxd este într-o continuă creștere, atât pe partea de tehnologie, cât și pe partea de business, căutând noi oameni de introdus în echipă, și recunoaște că le este greu să țină pasul cu dezvoltarea afacerii - „onboard-ăm mai mulți clienți decât putem să creștem”.

Infrastructura pe care rulează „mașinile virtuale” reprezintă cel mai mare cost al startup-ului, „nu oamenii, nu salariile, nu operațiunile”, consideră Laurențiu Ciobanu.

El mai spune că a schimbat furnizorii de cloud în timp și menționează că nu s-au gândit să-și facă propriul centru de date din cauza creșterii prețurilor pentru memorii. „Pentru moment, căutăm furnizori pe care putem să rulăm bare metal (n. r. server de computer care nu este o mașină virtuală) la un cost, cât de cât, să avem un margin”.

Experiența de antreprenor de hardware în Europa

„E destul de greu. Majoritatea startup-urilor din infrastructură nu sunt aici, iar de developer tools, eu știu un singur startup românesc care să fie avut succes în developer tools, ceea ce spune foarte multe despre piață”, a mai spus Laurențiu Ciobanu despre viața ca startup european de infrastructură.

Fondatorul român consideră că este greu să găsească clientelă în continent, cu atât mai mult în România efectiv, ca startup de hardware pentru inteligență artificială – „Mi-ar plăcea enorm să fie o sută de startup-uri în România, o mie de startup-uri în România și toate să aibă nevoie de sandboxing sau de remote developer tools. Majoritatea răspunsurilor pe care le primesc de la oamenii din România sunt „nu am nevoie” sau „nu am timp să vorbesc”, deci mă gândesc mai departe. În Europa este relativ similar (...) Foarte mulți clienți sunt din State și o să deschidem o regiune și acolo, adică o să începem să operăm servere și din US”.

În același timp, el notează faptul că finanțarea firmelor AI din Europa nu ține pasul cu rundele de investiții de peste Ocean. „Avem un singur lab mai serios care e Mistral, care a avut o rundă recentă de 3 miliarde sau ceva și a fost lăudată ca fiind cea mai mare rundă din Europa. În același timp, Anthropic ridică 50 de milioane ca runda de săptămâna trecută.”

Sfaturi pentru antreprenorii tech români

Laurențiu a spus la podcast că programatorii români nu ar trebui să se teamă de dispariția industriei ca urmare a integrării inteligenței artificiale, pentru că „oamenii sunt încă în proces” iar aceștia vor avea un alt rol de acum încolo.

De asemenea, pentru cei care vor să înceapă o afacere în zona de tehnologie, el a mai precizat că fondatorilor trebuie să le placă efectiv tehnologia: „Dacă nu îți place tehnologia, nu te băga. Nu pentru bani, nu pentru absolut nimic altceva. Este zi de zi de grind, de 12 ore, 16 ore, faci același lucru în fiecare zi. (...) Startup-ul o să devină parte din viața ta. Work-life balance is a bulls**t. Nu există în viața de startup founder”.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

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