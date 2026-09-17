Un startup co-fondat de un român a obținut 2 milioane EUR finanțare

Un startup olandez, co-fondat de un român, a strâns o finanțare de 2 milioane EUR într-o rundă de investiții de tip pre-seed.

Startup-ul boxd a obținut banii într-o rundă condusă de fondul de investiții BlueYard Capital, cu participarea investitorilor Antler, OVNI, s20, Script Capital și a unui grup de „angel investors” (investitori privați), a spus firma într-un anunț pe site-ul oficial.

Compania va folosi finanțarea pre-seed pentru a-și extinde echipa și pentru a-și dezvolta în continuare produsul în timp ce vrea să-și dezvolte infrastructura pentru dezvoltatori și agenți.

Firma dezvoltă infrastructură pentru agenții AI dezvoltați pentru programare, oferind „mașini virtuale” în care dezvoltatorii și inteligența artificială, deopotrivă, pot rula cod, executa teste și gestiona fluxuri de lucru.

Platforma permite echipelor să creeze cât mai multe mașini cloud și oferă funcții ca snapshot și live-forking. Acest lucru le permite dezvoltatorilor și agenților AI să creeze copii ale mașinilor, inclusiv memoria și conexiunile lor active, în mai puțin de 100 milisecunde.

„Pe măsură ce modelele devin mai inteligente și mai capabile, dezvoltatorii își paralelizează o mare parte din munca lor: lucrând la mai multe caracteristici și erori în același timp, încercând implementări diferite pe mai multe ramuri. Fluxul de lucru a devenit mult mai complex, dar mediul a rămas același: dispozitivul local”, a scris boxd.

Startup-ul a fost fondat în anul 2025 de Michiel Voortman, Laurențiu Ciobanu și Hidde Kehrer, în Amsterdam.

Laurențiu Ciobanu este directorul tehnologic al startup-ului (CTO). El este licențiat în inginerie la Universitatea Transilvania din Brașov și în informatică economică la ASE București. De-a lungul timpului, a mai ocupat roluri atât de dezvoltator, cum ar fi cel de Full Stack Software Developer la FintechOS, dar și de conducere, inclusiv cel de director tehnologic la Sessions, startup de care s-a mai scris pe StartupCafe.ro, potrivit profilului său de LinkedIn.