VIDEO O companie românească deep-tech de apărare și-a prezentat echipamentele la Constanța

Compania românească Qognifly, care produce drone, software și sisteme de detecție radar, a participat la un exercițiu militar, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) și Ministerul Apărării Naționale, la Poligonul Capu Midia, județul Constanța, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Firma a prezentat la exercițiu un ecosistem complet și funcțional:

două drone ISR NATO Class I Small — variantă hibridă și electrică, capabile de misiuni de până la 24h;

— variantă hibridă și electrică, capabile de misiuni de până la 24h; sistem de detecție radar X-band integrat cu senzori optici vizibil și infraroșu;

integrat cu senzori optici vizibil și infraroșu; platformă C2 interoperabilă NATO prin protocol SAPIENT;

interoperabilă NATO prin protocol SAPIENT; dronă multirol STUD, dezvoltată în parteneriat cu compania americană Xdown.

Platforma SP5 ISR, cu autonomie de până la 24h, MTOW 55–70 kg, payload până la 20 kg și viteză de croazieră de aproximativ 108 km/h, a operat în scenarii de mediu contestat electronic, expusă simultan la mai multe sisteme de bruiaj.

Aceasta a demonstrat o performanță stabilă, fără pierderi de link, cu video live și telemetrie continuă, control complet al platformei și gimbalului și fără degradarea calității imaginii. Comunicațiile radio militare reziliente la bruiaj au funcționat conform parametrilor de design. Interoperabilitatea cu ecosistemele NATO prin protocol SAPIENT a fost demonstrată practic.

STUD este o dronă compactă (aproximativ 2 kg), pliabilă, transportabilă în rucsac, care poate fi lansată manual, în mai puțin de 2 secunde, din vehicul, din aer sau din tub pneumatic. Aceasta acoperă trei roluri distincte:

muniție inteligentă cu rază de acțiune de până la 15 km și ghidaj AI cu capabilități ISR integrate;

cu rază de acțiune de până la 15 km și ghidaj AI cu capabilități ISR integrate; protecție personală anti-FPV cu acoperire 360° și interceptare automată;

și interceptare automată; efector cinetic în arhitectura Drone Wall, cu ghidaj radar până la țintă și ghidaj optic pe faza finală, inclusiv în scenarii aer-aer de pe platforma SP5.

Sistemele au fost evaluate de reprezentanți din structuri ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, agenții de securitate și ordine publică și parteneri industriali din domeniul apărării, care au evidențiat reziliența la bruiaj ca criteriu critic, nivelul de integrare al sistemului și interoperabilitatea nativă cu infrastructura NATO. Organizatorii au remarcat că arhitectura este concepută pentru utilizare efectivă în teren, spune compania.

„Ce vedem astăzi în teren este că nu mai câștigă sistemele cele mai sofisticate pe hârtie, ci cele care funcționează în condiții reale, sub bruiaj și presiune operațională. La Qognifly construim exact acest tip de capabilitate: sisteme integrate, reziliente și scalabile, care pot fi folosite efectiv, nu doar demonstrate”, a transmis Ion Mocanu, CEO Qognifly.

„Provocarea nu este să construiești o dronă sau un radar performant separat, ci să le faci să lucreze împreună, în timp real, fără erori. Este esențial ca orice sistem — aeronavă, stație de control, software de management al zborului, radare și interoperabilitatea dintre ele — să fie predictibil și perceput cu ușurință de utilizatorul din teren. Această simplitate operațională se obține doar printr-o integrare rafinată, care mută focusul operatorului de la desfășurarea sistemului către obiectivele misiunii. Sisteme complexe în esență și maxim simple în operare — asta este ce facem noi”, a spus Anton Danici, Co-fondator Tehnic Qognifly.

Qognifly este o companie românească de deep-tech defense, specializată în proiectarea, producția și integrarea de sisteme aeriene autonome pentru aplicații de securitate și apărare. Portofoliul include platformele ISR seria SP, sistemul integrat Drone Wall pentru contracararea dronelor și drona multirol STUD. Firma susține că toate sistemele sunt dezvoltate, asamblate și testate în Europa, cu lanț de aprovizionare aliniat standardelor UE și NATO.