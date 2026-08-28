Doi antreprenori români au lansat o aplicație pentru siguranța seniorilor. Cum funcționează

Razvan Gîrmacea, antreprenor român în serie, și Daniel Damian, directorul general al unei firme de marketing, au lansat o aplicație care alertează familiile atunci când telefonul unui părinte în vârstă rămâne neobișnuit de mult timp inactiv, fără a utiliza GPS, camere, microfoane sau confirmări zilnice obligatorii, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Aplicația abordează siguranța seniorilor punând confidențialitatea pe primul plan. În loc să urmărească permanent localizarea unui părinte, Parents are OK rulează discret în fundal și detectează activitatea normală a telefonului. Dacă telefonul rămâne inactiv pentru o perioadă neobișnuit de lungă, membrii de încredere ai familiei primesc o alertă și pot decide dacă este cazul să verifice dacă totul este în regulă.

Aplicația nu utilizează localizarea GPS sau istoricul deplasărilor și nu accesează camera sau microfonul telefonului. De asemenea, părintele în vârstă nu trebuie să poarte un dispozitiv suplimentar și nici să își amintească să confirme zilnic că este în regulă.

„Nu mi-am dorit o aplicație care să îmi permită să urmăresc ce face mama mea pe parcursul zilei. Am vrut ceva mult mai simplu: dacă activitatea ei normală se oprește brusc pentru o perioadă neobișnuit de lungă, familia să afle. Până atunci, tehnologia ar trebui pur și simplu să rămână în fundal”, spune Răzvan Gîrmacea (foto-stânga).

Cine sunt fondatorii Parents are OK

Despre Răzvan Gîrmacea s-a mai scris în repetate rânduri pe StartupCafe.ro. El este un antreprenor în tehnologie cu peste 15 ani de experiență în construirea și dezvoltarea afacerilor digitale. Anterior, a fondat EduKID, o afacere de comerț online cu jucării educative lansat în 2009 și vândută ulterior, precum și Monitor Backlinks, o platformă SaaS pentru profesioniștii din SEO. Monitor Backlinks a fost vândută pentru prima dată în 2017, răscumpărată de Gîrmacea în 2022, relansată și vândută din nou în iulie 2023.

El este și fondatorul Competitors App, o platformă SaaS de competitive intelligence lansată în 2017. De-a lungul carierei sale antreprenoriale, Gîrmacea a lansat și testat peste 40 proiecte și a finalizat 3 tranzacții de exit în cadrul a 2 afaceri. Între 2018 și 2021, a activat și ca expert-consilier pentru Comisia Europeană în proiecte de IT și inovare.

Daniel Damian (foto-dreapta), cofondator Parents are OK și directorul general (CEO) Hook Point Marketing, este antreprenor cu 12 ani de experiență în marketing digital.

Gîrmacea este responsabil de arhitectura și dezvoltarea produsului, iar Damian coordonează strategia de marketing și go-to-market.

Lansarea are loc într-un context în care îmbătrânirea populației și schimbarea structurii gospodăriilor duc la creșterea numărului de persoane în vârstă care trăiesc independent. Potrivit OECD, peste 30% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste din țările OECD locuiau singure în 2022, iar această proporție a crescut în ultimul deceniu.

„Tot mai multe persoane în vârstă trăiesc independent, în timp ce familiile lor se află adesea într-un alt oraș sau chiar într-o altă țară. Aceasta devine o realitate tot mai frecventă pentru familiile din întreaga lume. Parents are OK răspunde acestei nevoi fără a obliga familiile să aleagă între liniștea lor și respectarea vieții private a părinților”, spune Daniel Damian.

Parents are OK poate conecta un părinte în vârstă cu mai mulți membri de încredere ai familiei sau tutori, astfel încât responsabilitatea să poată fi împărțită între frați sau alte rude.

Aplicația este disponibilă la nivel global pentru iPhone și Android și oferă în prezent suport pentru 15 limbi. Parents are OK costă 59,99 lei pe lună sau 599,90 lei pe an, după o perioadă gratuită de testare de 21 de zile.

Serviciul este conceput ca un nivel suplimentar de siguranță și liniște pentru familie și nu înlocuiește contactul personal, îngrijitorii profesioniști, serviciile de urgență sau sistemele medicale de alertă.