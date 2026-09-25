Înscrieri 2026: Cursuri online gratuite de programare și educație digitală pentru elevi și adulți cu deficiențe de vedere

Elevii și adulții cu deficiențe de vedere din România pot participa gratuit la un program de educație digitală și programare.

Înscrierile se fac AICI, până pe 18 octombrie.

Programul Techable oferă cursuri online gratuite și cuprinde o programă complexă, de la tehnologii asistive și programare până la inteligență artificială și testarea accesibilității.

Programul este construit pe două trasee de învățare, adaptate pe categoria de vârstă a participanților. Pentru elevii cu deficiențe de vedere, programul își propune să reducă distanța creată de absența unei filiere STEM în cele cinci licee specializate din România.

Aceștia vor putea învăța să folosească tehnologii asistive, să descopere instrumente AI și să parcurgă noțiunile de matematică, pseudocod, gândire algoritmică și logică de care au nevoie dacă vor să urmeze, ulterior, studii universitare tehnice.

Adulții își pot dezvolta competențe digitale noi sau pot descoperi calea către o reconversie profesională. Participanții vor parcurge cursuri de programare asistată de inteligență artificială, QA și testarea accesibilității, o zonă în care experiența directă de utilizare a tehnologiilor asistive poate deveni o competență profesională relevantă.

O parte dintre sesiunile Techable vor fi susținute de traineri cu deficiențe de vedere, care cunosc atât barierele, cât și soluțiile necesare pentru a învăța și lucra cu tehnologia.

Programul include și o componentă practică de orientare profesională. În ateliere dedicate, elevii vor găsi răspunsuri la întrebări precum: Ce facultate mi s-ar potrivi? Cum arată un interviu? Pot găsi un job fără experiență? Cum discut cu un angajator despre nevoile mele de accesibilitate?

Pentru adulții care iau în calcul o reconversie către IT, accentul va fi pus pe strategia de căutare a unui loc de muncă, pregătirea pentru interviuri și alegerea unui traseu de dezvoltare potrivit.

Programul ajuns la cea de-a triea edițe a fost inițiat de Betfair Romania Development.