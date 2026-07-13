București: Studenții Facultății de Jurnalism și Comunicare vor studia vibe-coding, AI pentru PR și publicitate și detox digital

Studenții de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București vor putea studia, din anul universitar 2026-2027, discipline precum vibe-coding, scrollytelling, UX/UI writing, managementul audiențelor multiplatformă, inteligența artificială pentru PR și publicitate sau detox digital, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Schimbările vin într-un moment în care companiile folosesc tot mai mult AI și instrumente digitale în activitatea de comunicare și marketing.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) își modifică planurile de învățământ și introduce zeci de discipline opționale noi pentru studenții de la Jurnalism, Comunicare și Relații Publice și Publicitate. În total, programul de Jurnalism va avea 33 de discipline opționale, iar programele de Comunicare și Relații Publice și Publicitate câte 26 fiecare.

De la vibe-coding la UX writing: competențe care au intrat deja în companii

Printre cele mai noi cursuri introduse la specializarea Jurnalism se numără Jurnalism inovator și experimental, Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie, Transformare digitală și managementul audiențelor multiplatformă, Jurnalism de mediu și Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare.

Potrivit FJSC, cursul de jurnalism inovator îi familiarizează pe studenți cu forme noi de storytelling digital, precum scrollytelling, mapping geospațial, jurnalism bazat pe senzori și experimente cu inteligența artificială. În același timp, aceștia vor învăța practici de vibe-coding, dezvoltând prototipuri de instrumente jurnalistice cu ajutorul AI fără a avea nevoie de cunoștințe avansate de programare.

O altă disciplină nouă, Scriitură pentru interfețe de aplicații și tehnologie, introduce competențe de UX/UI Writing și Content Design. Studenții vor învăța să redacteze texte pentru aplicații, site-uri și produse digitale, de la butoane și mesaje de eroare până la fluxuri complete de interacțiune cu utilizatorii.

Cursuri despre audiențe, influenceri și inteligență artificială

Programul de Comunicare și Relații Publice introduce discipline precum Influencer Marketing. Campanii de comunicare, Comunicare strategică în contextul societății digitale și al securității informaționale, Relații publice în domeniul cultural și Etichetă și protocol în organizații.

La Publicitate apar, printre altele, cursurile IA pentru PR și publicitate: instrumente, practici, utilizare etică, KPI și măsurarea performanței, Studii de audiență și Cultură vizuală.

Potrivit facultății, disciplina dedicată inteligenței artificiale urmărește dezvoltarea competențelor de utilizare a AI pentru generarea de conținut, analiza datelor și automatizarea unor procese specifice activităților de comunicare și publicitate.

Studenții vor învăța și despre detox digital

Unul dintre cele mai neobișnuite cursuri este Tech-rezist: utilizare responsabilă, detox, bunăstare, care abordează impactul tehnologiilor persuasive asupra jurnaliștilor și utilizatorilor.

Conform prezentării FJSC, studenții vor analiza mecanismele de manipulare psihologică din mediul digital, riscurile de securitate cibernetică, anxietatea și dependența digitală, precum și strategii concrete pentru detox și bunăstare digitală.

Decan FJSC: „Nu ne propunem doar să adăugăm discipline noi”

„Nu ne propunem doar să adăugăm discipline noi, ci să răspundem la felul în care s-a schimbat profesia de jurnalist. Studenții noștri trebuie să înțeleagă tehnologia și să o folosească în mod eficient, cu agilitate și animați de spirit inovator, dar și în mod responsabil și păstrând un echilibru care să le asigure un sentiment de bunăstare profesională și personală”, a declarat Romina Surugiu, decanul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Potrivit acesteia, noile planuri de învățământ consolidează și componenta de studii în limbi străine și de analiză a modelelor de presă anglo-saxone și francofone, iar cursurile opționale vor putea fi urmate și facultativ de actualii studenți interesați să dobândească competențe suplimentare.









