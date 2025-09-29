VAV Digital, agenție de marketing digital din Cluj, lansează noul site și o identitate vizuală actualizată

Servus din Cluj! Suntem VAV, agenție de marketing digital, media și creație aplicată creșterii brandului dumneavoastră. Ne caracterizează consistența și profesionalismul, ne recomandă portofoliul. VAV are un nou site și un nou look – vav-digital.ro

Sub sloganul – prin mâinile noastre – trec de peste șase ani idei și concepte creative, design de materiale, modelări 3D, videoclipuri de animație, implementări de campanii și strategii de digital marketing.

Portofoliul VAV include clienți români și internaționali de renume din țări precum Luxemburg, Germania, Austria, Elveția, Noua Zeelandă, cu care am dezvoltat relații de lungă durată, un portofoliu divers și consistent.

VAV se bazează și operează printr-o atitudine aplicată – hands-on – pentru marketing digital care trece dincolo de simpla plasare de anunțuri. Punctele forte cristalizate sunt analiza profundă a complexității brandului, decodarea nevoilor sale distincte și conceperea strategiilor de impact pentru a conecta produsul cu publicul său țintă. Cu o expertiză certificată pe platformele principale precum Google, Meta, LinkedIn și TikTok – și cu un ochi atent asupra rețelelor emergente sau de nișă – VAV crează campanii concepute atât pentru a genera un interes, cât pentru și a obțiune un impact tangibil, cuantificabil.

Prin mâinile noastre e principiul far al VAV Digital. Oferim clienților în permanență implicarea directă a echipei pentru toate serviciile și ne concentrăm pe calitate și impact în:

Concept, Strategie și Implementare campanii de Digital Marketing (Google sau Social Media Ads);

Graphic Design (vizualuri, materiale creative, animații, modelare 3D);

Web Design & Development (landing pages, site-uri, optimizări);

Influencer Marketing;

Producție – materiale promoționale și producție publicitară;

Achiziție de Media.

VAV propune și încurajează strategii și procese de creație vii, umane, colaborative și participative. Suntem într-un permanent dialog cu clienții, pentru rezultate cât mai autentice și eficiente pentru toate părțile implicate. Viziunea noastră legat de marketing digital înseamnă implicarea umană directă de la conceptul sau ideea creativă până la verificarea tipăriturilor în tipografie, modelarea 3D, machete sau animații. De-asemenea, VAV dispune de o solidă expertiză și know-how în elaborarea și implementarea strategiilor de marketing digital și media, adaptate specificului produsului promovat.

Articol susținut de VAV Digital