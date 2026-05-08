Un hub de startup-uri din Piatra-Neamț a câștigat titlul de „cel mai bun spațiu de coworking din lume” la o competiție din Malta

Rubik Hub, un spațiu pentru startup-uri și antreprenori din Piatra-Neamț, a câștigat titlul de „Cel mai bun spațiu de Coworking la nivel global” în cadrul competiției Global Startup Awards. Finala a avut loc pe 7 mai 2026, în Malta, în cadrul evenimentului EU-Startups Summit, conform comunicatului transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Distincția vine la câteva luni după ce organizația fusese desemnată „Cel mai bun spațiu de coworking din Europa de Est”.

Premiu pentru un hub construit în afara marilor centre economice

Rubik Hub funcționează în Piatra-Neamț și face parte din Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Organizația dezvoltă programe pentru startup-uri și antreprenori și lucrează cu mentori, investitori și fondatori din mai multe țări europene.

Potrivit reprezentanților hub-ului, în competiția globală au participat organizații și ecosisteme de startup-uri din Africa, Asia, Orientul Mijlociu și țările nordice.

Premiul regional din februarie 2026 a fost acordat de un juriu format din experți din peste 154 de țări, iar câștigătorul global a fost ales prin vot public.

CEO-ul Rubik Hub: „O comunitate unită poate genera impact global”

„Acest premiu este dovada că lucruri cu adevărat valoroase pot fi construite și din această parte a lumii. Că oamenii contează. Că o comunitate unită poate genera impact global. #WeAreInThisTogether nu este doar un motto pentru noi, ci felul în care am construit în ultimii 9 ani - și a venit la un moment foarte bun, fix înainte să sărbătorim aniversarea de 9 ani. Cine și-ar fi închipuit în 2017, când am pornit Rubik Hub alături de ADR Nord-Est, că vom ajunge să fim recunoscuți drept cel mai bun spațiu de coworking din lume?”, a declarat Vlad Gliga, CEO Rubik Hub.

Acesta a spus și că premiul „aparține întregii comunități”.

„Premiul aparține întregii comunități și vorbește despre puterea acesteia. Aparține fiecărei persoane care a crezut că România poate avea un loc relevant pe scena globală a inovației. Fiecărui startup care a început de aici cu un vis mare. Fiecărui partener și prieten care a crescut alături de noi”, a mai declarat Vlad Gliga.

Peste 600 de startup-uri în programele Rubik Hub

Reprezentanții organizației spun că Rubik Hub operează într-un spațiu de peste 1.800 mp și că, prin programele sale, a lucrat cu peste 600 de startup-uri din Europa, alături de o comunitate de peste 370 de mentori.

Totodată, organizația afirmă că startup-urile considerate „front runners” au atras investiții totale de peste 75 de milioane de euro.

Rubik Hub mai spune că, pentru al doilea an consecutiv, a fost inclus de Financial Times în clasamentul programelor de accelerare din Europa, unde a ocupat locul 55 din 180 și locul 13 la categoria networking.