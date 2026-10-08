Un grup portughez controlat de americani obține 284 milioane EUR pentru unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din România

Grupul portughez Greenvolt, controlat integral de fondul american de investiții KKR, a obținut o finanțare de 284 milioane EUR pentru construcția unui parc eolian de 253,1 MW în județul Călărași. Proiectul va avea 42 de turbine și ar urma să devină operațional până la sfârșitul anului 2027.

Finanțarea a fost obținută de Greenvolt Power, divizia grupului care dezvoltă proiecte eoliene, solare și de stocare a energiei la scară mare.

Banii vor fi folosiți pentru proiectul eolian de la Gurbănești, aflat deja în construcție și prezentat de companie drept unul dintre cele mai mari proiecte de acest tip din România.

Parcul va avea o putere instalată de 253,1 MW și va cuprinde 42 de turbine eoliene, fiecare cu o capacitate de 6,1 MW.

Finanțarea de 284 milioane EUR este asigurată de un grup de opt instituții financiare: UniCredit, Erste Group Bank, Banca Comercială Română (BCR), Siemens Financial Services, prin Siemens Bank, Société Générale, BRD, ING Bank și Alpha Bank.

Americanii de la KKR au cumpărat integral Greenvolt

Greenvolt este un grup de energie regenerabilă cu origini în Portugalia, dar din 2024 are un singur acționar: fondul american de investiții KKR.

Americanii au început procesul de preluare la sfârșitul anului 2023, iar în noiembrie 2024 achiziția a 100% din Greenvolt a fost finalizată. Compania a fost retrasă ulterior de la bursă.

KKR este unul dintre marii administratori globali de investiții alternative, cu activități în private equity, infrastructură, real estate și credit.

Intrarea KKR în acționariat i-a oferit Greenvolt resurse pentru accelerarea investițiilor. CEO-ul Greenvolt, João Manso Neto, spunea în 2026 că grupul a avut în anul precedent un program anual de investiții de peste 800 milioane EUR și că această dimensiune a investițiilor nu ar fi fost posibilă fără sprijinul unui acționar de talia KKR.

Greenvolt activează în 20 de țări din Europa, America de Nord și Asia, iar afacerile sale sunt împărțite între producția de energie din biomasă, proiecte regenerabile de mari dimensiuni și soluții de producție a energiei instalate direct la clienți.

Două parcuri eoliene uriașe în România

Proiectul de la Gurbănești nu este unul izolat. El reprezintă jumătate dintr-o investiție mult mai mare dezvoltată de Greenvolt în România.

Parcul face parte din platforma Wind Rose, care cuprinde două proiecte eoliene cu o capacitate cumulată de aproximativ 506 MW.

Al doilea parc este dezvoltat în județul Ialomița și are, la rândul său, o capacitate de 253,1 MW.

Pentru acesta, Greenvolt a obținut în februarie 2026 un pachet de finanțare de 348 milioane EUR, acordat de UniCredit Bank, Erste Group Bank, Raiffeisen Bank, Société Générale, BRD și Siemens Bank.

Astfel, cele două proiecte eoliene de aproximativ 506 MW au atras până acum finanțări anunțate în valoare cumulată de 632 milioane EUR.

Ambele parcuri sunt programate să intre în exploatare comercială în 2027.

Unul dintre parcuri a fost deja vândut către ENGIE

Greenvolt nu intenționează însă să păstreze toate proiectele pe care le dezvoltă. Modelul de business al companiei include dezvoltarea și construcția unor active regenerabile care ulterior pot fi vândute altor investitori sau companii energetice.

În decembrie 2025, Greenvolt a semnat un acord pentru vânzarea parcului eolian de 253,1 MW din Ialomița către ENGIE România. Proiectul era deja în construcție la momentul anunțării tranzacției.

Greenvolt Power rămâne responsabilă pentru construcția și punerea în funcțiune a parcului, iar tranzacția cu ENGIE urmează să fie finalizată atunci când acesta va ajunge la stadiul de exploatare comercială, estimat pentru 2027.

Proiectul din Ialomița va avea tot 42 de turbine eoliene, ceea ce înseamnă că platforma Wind Rose va reuni, în total, 84 de turbine și aproximativ 506 MW putere instalată.

Greenvolt are în România proiecte eoliene de peste 700 MW

România a devenit una dintre piețele importante pentru grupul controlat de KKR.

Potrivit celor mai recente date comunicate de companie, Greenvolt are în România un portofoliu de proiecte de mare capacitate care include 707 MW în energie eoliană, 58 MW în energie solară și 209 MW în sisteme de stocare a energiei în baterii.

„România este o piață importantă pentru Greenvolt, unde vedem un potențial solid pe termen lung, iar investiția noastră din țară reflectă acest lucru. Energia eoliană a reprezentat una dintre direcțiile noastre prioritare, însă prezența noastră acoperă diverse tehnologii și segmente de afaceri”, a declarat João Manso Neto, CEO al Greenvolt Group.

Grupul este prezent în România și prin Greenvolt Next, divizie care oferă companiilor soluții de producție a energiei regenerabile la locul de consum.

La nivel internațional, Greenvolt Power are un portofoliu de proiecte eoliene, solare și de stocare de 12,7 GW, dintre care aproximativ 6 GW au ajuns în stadiul „Ready-to-Build” sau au fost deja vândute.