Un antreprenor român coordonează un proiect european de 11 milioane de euro pentru dezvoltarea unor drone militare înarmate, cu inteligență artificială și propulsie pe hidrogen

Un antreprenor din Cluj-Napoca, care a construit o afacere de aproape 7 milioane EUR în domeniul echipamentelor medicale, coordonează acum un proiect european de aproape 11 milioane de euro pentru dezvoltarea unor drone militare autonome, capabile să opereze în roi, cu ajutorul inteligenței artificiale. Sistemul va include aeronave înarmate, drone de război electronic și aparate cu propulsie pe hidrogen. Printre parteneri se numără un producător militar din Cipru și două companii din Ucraina.

Vasile-Serioja Ruscovan controlează Kapamed International, compania din Cluj-Napoca care coordonează proiectul Small UAS, finanțat prin Fondul European de Apărare (European Defence Fund).

Antreprenorul, implicat de peste un deceniu în distribuția și producția de echipamente medicale, și-a extins activitățile către industria de apărare, inclusiv printr-o companie specializată în drone militare și prin participarea la dezvoltarea unor noi tehnologii europene.

Proiectul Small UAS are un buget total de aproximativ 11,57 milioane de euro, dintre care aproape 11 milioane de euro reprezintă finanțare europeană. Kapamed International are alocată o contribuție de aproximativ 2,02 milioane de euro.

Început în noiembrie 2025, proiectul urmează să fie finalizat în octombrie 2029.

Zece drone într-un singur roi: două înarmate, două pentru război electronic și șase pentru supraveghere

Sistemul dezvoltat de consorțiul european va reuni zece drone militare autonome, capabile să opereze coordonat, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit documentației publicate de Comisia Europeană, două aeronave vor fi destinate misiunilor de război electronic, fiind echipate cu sisteme de analiză a frecvențelor radio și dispozitive de bruiaj.

Alte două drone vor putea transporta armament miniaturizat pentru lovituri de precizie, în timp ce șase aparate vor fi utilizate pentru misiuni de recunoaștere și supraveghere, cu ajutorul camerelor termice, senzorilor și sistemelor de comunicații prin satelit.

Fiecare aeronavă este proiectată pentru o sarcină utilă de până la 20 de kilograme.

O altă particularitate a sistemului este propulsia. Două dintre drone vor utiliza hidrogenul, în timp ce celelalte opt vor fi echipate cu motoare hibride și baterii avansate.

Aeronavele vor putea executa misiuni în medii terestre, aeriene și maritime, iar sistemul va fi integrat cu tehnologii de comandă și control compatibile cu structurile NATO.

Cine va fabrica dronele: compania cipriotă care a dezvoltat două modele militare în numai patru luni

Un rol important în proiect îi revine ADDITESS, companie din Cipru specializată în dezvoltarea dronelor, a sistemelor robotice și a tehnologiilor de securitate și apărare.

Înființată în 2011, compania are responsabilitatea principală pentru fabricarea platformelor aeriene ale proiectului Small UAS, utilizând materiale sintetice avansate.

ADDITESS dezvoltă deja propriile sisteme militare fără pilot.

În iunie 2026, la expoziția internațională Eurosatory de la Paris, producătorul cipriot a prezentat două modele noi de drone, dezvoltate, fabricate și testate în numai patru luni.

Primul, AP-LM2 FPV 10, este o muniție de tip loitering, destinată misiunilor de lovire.

Al doilea, AP-LM3 FPV 13, este o dronă multifuncțională, care poate fi configurată pentru diferite misiuni, în funcție de echipamentele și încărcătura transportată.

Cele două modele fac parte din portofoliul propriu al ADDITESS, separat de sistemul Small UAS dezvoltat prin proiectul european.

Compania cipriotă produce și software militar, inclusiv sisteme de asistență a deciziilor bazate pe inteligență artificială, și participă la proiecte europene de cercetare în domeniul comunicațiilor 6G asistate de drone.

ADDITESS beneficiază de aproximativ 1,25 milioane de euro din finanțarea europeană alocată Small UAS.

De la echipamente medicale la drone militare. Afacerile antreprenorului român

Compania care coordonează proiectul european, Kapamed International, a fost înființată în 2012 și este controlată integral de Vasile-Serioja Ruscovan.

Firma din Cluj-Napoca activează în principal în distribuția de produse și echipamente medicale.

În 2025, Kapamed International a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 36,6 milioane de lei și un profit net de 4,5 milioane de lei, având 31 de angajați.

Antreprenorul controlează și alte companii, inclusiv Terumedical, implicată în producția de dispozitive medicale, și Custodia RKT, societate specializată în domeniul dronelor militare, la care deține 70% din capital.

Custodia RKT colaborează cu producătorul israelian Aero Sentinel, ale cărui drone au fost testate în cadrul unor exerciții militare din România.

În septembrie 2026, o dronă tactică Aero Sentinel G2 a fost evaluată în cadrul unui exercițiu al Forțelor Terestre Române, inclusiv în condiții de război electronic.

La activități au participat reprezentanții Kapamed International și Custodia RKT.

Astfel, antreprenorul clujean este implicat atât în distribuția și testarea unor drone militare existente, cât și în dezvoltarea unor noi sisteme autonome, prin proiectul european Small UAS.

Legătura cu Ucraina: două firme din Cernăuți participă la proiect

Consorțiul Small UAS reunește nouă organizații beneficiare ale finanțării europene, din șapte state membre ale Uniunii Europene.

Alături de Kapamed International și ADDITESS participă Universitatea West Attica din Grecia, companiile slovene SSRD și Beyond Semiconductor, Logiicdev din Austria, Ecliptic Defence and Space din Cipru, DevSlate Group din Lituania și ICT Legal Consulting International din Țările de Jos.

Cea mai mare contribuție europeană individuală este alocată companiei Ecliptic Defence and Space din Cipru, aproximativ 2,4 milioane de euro, urmată de SSRD din Slovenia, cu circa 2,16 milioane de euro, și Kapamed International, cu aproximativ 2,02 milioane de euro.

Proiectul include și doi parteneri asociați din Ucraina: Kapamed Ukraine LLC și Intelekt TV LLC.

Kapamed Ukraine este o companie înființată în 2024 la Cernăuți, deținută integral de Vasile-Serioja Ruscovan, antreprenorul care controlează și coordonatorul român al proiectului.

Celălalt partener ucrainean, Intelekt TV, activează în domeniul telecomunicațiilor și serviciilor de comunicații.

Cele două societăți participă la proiect în calitate de parteneri asociați, fără alocări financiare directe din fondurile europene.

Potrivit informațiilor publicate de ADDITESS, proiectul beneficiază și de sprijinul ministerelor apărării din România, Cipru și Slovenia.

Reuniunea de lansare a consorțiului a avut loc în noiembrie 2025, la Cluj-Napoca.

Small UAS se înscrie în eforturile Uniunii Europene de dezvoltare a unor tehnologii militare proprii, în contextul în care dronele autonome, sistemele de război electronic și aeronavele capabile să acționeze coordonat au devenit tot mai importante în conflictele militare moderne.