„Ultimul cui în coșciugul industriei”. Patronii FPIOR, despre majorarea TVA pentru HoReCa din 2026

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează miercuri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că planurile Guvernului de a majora TVA în sectorul HoReCa de la 1 ianuarie 2026 ar putea distruge definitiv competitivitatea industriei și ar penaliza direct populația.

FPIOR solicită Guvernului să renunțe la scenariul de majorare a TVA și să deschidă un dialog real cu industria, pentru găsirea unor soluții care să susțină dezvoltarea, „nu să blocheze supraviețuirea unui sector vital pentru economia națională”.

„Nu HoReCa plătește TVA-ul mai mare, ci populația”, spune FPIOR, precizând că o eventuală creștere a TVA nu va lovi doar restaurantele, hotelurile și cafenelele, ci va fi suportată direct de consumatori.

Prețurile la mese festive, nunți, botezuri, onomastici sau simple ieșiri cu prietenii, vor crește inevitabil.

„Nu e om în România care să nu ajungă, la un moment dat, într-o unitate de alimentație publică. Asta înseamnă că fiecare cetățean va plăti mai mult. Statul nu ia de la HoReCa, ia din buzunarul populației”, susține Valentin Șoneriu, președintele FPIOR.

Ce ma spune FPIOR:

Concurență neloială: România pierde, Europa câștigă

Patronatele subliniază că măsura pune România în dezavantaj direct pe piața europeană. Deja este mai ieftin pentru români să plece în city break-uri externe, decât să lase banii în țară, pentru turism intern.

„Ne batem pe o piață globală. Cu acces tot mai facil la transport și platforme ca Airbnb, turiștii aleg, oricum, destinații externe. Dacă prețurile noastre cresc prin TVA, România va rămâne fără clienți. Doar cei ‘captivi’ în țară vor mai apela la servicii locale. Restul vor pleca.” (Valentin Șoneriu, președintele FPIOR)

Măsuri fără strategie, luate cu intenție

Reprezentanții industriei sunt convinși că lipsa unei viziuni naționale, face ca HoReCa să fie tratată ca un sector de sacrificiu.

„Spirala e periculoasă: TVA mai mare, costuri fixe tot mai ridicate (energie, salarii, chirii) și producători locali de alimente tot mai necompetitivi. Nu poți gestiona un TVA ridicat, într-o economie deschisă. E nevoie de un teren de joc egal în Europa, dar Guvernul face exact invers.” (Valentin Șoneriu, președintele FPIOR)

„Ultimul cui în coșciug”

„Respectarea regulilor fiscale este obligatorie, dar trebuie însoțită de educație și sprijin, nu de măsuri populiste care seamănă neîncredere între clienți și antreprenori”, spune Corina Macri, vicepreședinte FPIOR.

O problemă semnalată de reprezentanții HoReCa este faptul că românii cheltuiesc anual peste 10 miliarde de euro pe turism extern.

„Dacă nu putem dezvolta turismul intern, iar TVA-ul va fi majorat, consumul va scădea și mai tare. Este ultimul cui în coșciugul industriei”, afirmă Ruxandra Stoica, vicepreședinte FPIOR.

„Industria turismului din România este puternic afectată în aceste luni, în primul rând de reducerea la jumătate a valorii tichetelor pe vacanță, ceea ce, din păcate, a determinat ca sute de mii de români și de familii ale acestora să nu mai poată pleca în vacanță în România, susține Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România.

Ea precizează că scenariul anunțat ca posibil de către președintele României, acela de majorare a TVA în HoReCa, posibil la cota de 21%, ar fi o lovitură dramatică, pentru că ar majora foarte mult tarifele pentru nopțile de cazare, pentru o masă-restaurant, pentru o cafea și o gustare într-o cafenea și, desigur, ar reduce drastic consumul românilor în locațiile de ospitalitate din România, veniturile antreprenorilor și volumul de taxe și impozite pe care aceștia le plătesc la stat.

Promisiuni încălcate

„Nicușor Dan a scris pe un bilețel, în direct, că nu va majora TVA. Cuvântul lui este zero. Oamenii de afaceri au nevoie de predictibilitate, nu de amânări copilărești”, spune Răzvan Baltă, președintele HoReCa Botoșani.

FPIOR solicită Guvernului să renunțe la scenariul de majorare a TVA și să deschidă un dialog real cu industria, pentru găsirea unor soluții care să susțină dezvoltarea, nu să blocheze supraviețuirea unui sector vital pentru economia națională.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România reunește peste 1000 de companii naționale și reprezintă 24 de județe ale țării plus municipiul București, 29 de Patronate și peste 26.000 de angajați.

Amintim că președintele Nicușor Dan a dat asigurări, miercurea trecută, că nu există o discuție privind majorarea cotei standard de TVA. El a precizat că, într-adevăr, există o discuție privind creșterea TVA pentru HoReCa, dar de la 1 ianuarie, potrivit News.ro.

La rândul său, Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că nu au existat discuții privind o nouă majorare a cotei standard de TVA de la 21% la 23% și a oferit, de asemenea, explicații privind alte posibile creșteri de taxe și impozite care vizează firmele din România.