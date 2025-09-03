Firmele din România se mai pot aștepta la alte creșteri de taxe? Răspunsul premierului Bolojan. Ce spune despre încă o majorare a TVA

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Europa FM, că nu au existat discuții privind o nouă majorare a cotei standard de TVA de la 21% la 23% și a oferit, de asemenea, explicații privind alte posibile creșteri de taxe și impozite care vizează firmele din România.

„Nu este adevărat acest lucru. Am mai încercat să dezmint această pseudoștire legată creșterea TVA de la 21% la 23%. Nu s-a discutat niciodată acest lucru”, a declarat premierul Bolojan la emisiunea România în direct de la Europa FM.

Precizările prim-ministrului vin după ce în spațiul public au apărut discuții privind o posibilă creștere a TVA, în cazul în care veniturile colectate la bugetul de stat nu vor fi suficiente în această toamnă.

Și președintele Nicușor Dan a dat asigurări, miercuri, că nu există o discuție privind majorarea cotei standard de TVA. El a precizat că, într-adevăr, există o discuție privind creșterea TVA pentru HoReCa, dar de la 1 ianuarie, potrivit News.ro.

Amintim, totodată, că de la 1 august 2025 au intrat în vigoare noul TVA majorat la 21% în cotă standard și 11% în cotă redusă. Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, ANAF a actualizat pe site prezentarea Codului Fiscal, cu normele metodologice, în forma consolidată prin Legea 141/2025.

Vor mai crește taxele pentru firmele mici din România? Răspunsul premierului Bolojan

Întrebat dacă firmele mici din România se pot aștepta la noi creșteri de taxe și impozite sau dacă ele vor rămâne la același nivel ca în prezent, premierul Bolojan a declarat că „în principiu ar trebui să rămânem la aceleași taxe”.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că principala prioritate a Guvernului României pentru micii antreprenori este asigurarea unei stabilități bugetare, care să mențină țara ca un partener de încredere și să prevină apariția unor crize economice.

„Ceea ce poate să facă Guvernul României pentru micii întreprinzători din România este să asigure o stabilitate bugetară, care să mențină țara noastră ca o țară de încredere, o țară stabilă, o țară în care nu avem grave probleme bugetare, care pot degenera într-o criză economică. Aceasta este miza principală a acestor luni”, a spus el.

Potrivit acestuia, dacă se va păstra stabilitatea politică și se vor respecta deciziile convenite, efectele măsurilor adoptate anul acesta vor deveni vizibile de anul viitor, contribuind la redresarea economiei și la crearea unor condiții favorabile pentru dezvoltare.

„Dacă reușim acest lucru, și eu am încredere că putem reuși, dacă avem o stabilitate politică și dacă respectăm ceea ce am convenit și ceea ce trebuie făcut în astfel de situații, atunci, cu siguranță, de anul viitor, veți vedea o stabilizare a lucrurilor și efectele măsurilor care au fost anul acesta, care se vor vedea în cea mai mare parte de anul viitor, vor fi de natură să redreseze economia și să creeze condiții pentru dezvoltare”, a spus el.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și-a asumat luni, în Parlament, răspunderea pe cinci dintre cele șase proiecte de lege care formează pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare. Printre acestea se numără și proiectul care introduce modificări cu impact direct asupra mediului de afaceri, adoptat ieri cu mai multe amendamente admise.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, opoziția are la dispoziție 3 zile să depună moțiune de cenzură. Dacă moțiunea va fi respinsă, legea va fi considerată adoptată și va merge la promulgare, la președintele Nicușor Dan. De asemenea, Curtea Constituțională poate fi sesizată.

Am făcut și noi o listă cu principalele măsuri pentru firme, conform textului final pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea: de la păstrarea IMCA și a taxei pe afiliați, la noi modificări privind capitalul social pentru SRL și creșterea cotei de impozitare a marilor averi. Vezi AICI care sunt măsurile.