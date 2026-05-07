UE, de acord să simplifice normele privind inteligența artificială pentru inovare și interzicerea aplicațiilor de „nudificare”

Comisia Europeană transmite, într-un comunicat trimis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că salută acordul politic la care au ajuns astăzi Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la norme mai simple și favorabile inovării pentru inteligența artificială, dar și pentru a interzice aplicațiile de „nudificare”.

Comisia a propus Omnibusul digital privind IA acum cinci luni, ca parte a agendei de simplificare a UE pentru a stimula competitivitatea Europei.

Acest lucru va facilita punerea în aplicare a Regulamentului privind IA (AI Act) pentru afacerile din Uniunea Europeană, în timp ce menține beneficiile sale pentru societatea, siguranța și drepturile fundamentale europene.

Acordul de astăzi stabilește un calendar clar de punere în aplicare a normelor care reglementează sistemele de inteligență artificială cu grad ridicat de risc.

Normele privind sistemele utilizate în anumite domenii cu risc ridicat, inclusiv datele biometrice, infrastructura critică, educația, ocuparea forței de muncă, migrația, azilul și controlul la frontiere, se vor aplica de la 2 decembrie 2027.

Pentru sistemele integrate în produse precum ascensoarele sau jucăriile, normele se vor aplica de la 2 august 2028, transmite Comisia.

Acordul interzice, de asemenea, sistemele de IA care generează conținut sexual explicit și intim neconsensual sau materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi aplicațiile de „nudificare” cu inteligență artificială.

Pentru întreprinderi, acordul introduce norme mai simple și o guvernanță mai clară.

Anumite privilegii pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt extinse la întreprinderile mici cu capitalizare medie. Interacțiunea dintre Regulamentul privind IA și legislația UE privind siguranța produselor, în special Regulamentul privind echipamentele tehnice, a fost, de asemenea, clarificată, evitându-se duplicarea normelor sectoriale și a celor privind IA.

Mai mulți inovatori vor avea, de asemenea, acces la spații de testare în materie de reglementare, inclusiv la un spațiu de testare la nivelul UE, pentru a-și testa soluțiile de IA în condiții reale. Competențele de asigurare a respectării legii ale Oficiului pentru IA al Comisiei vor fi consolidate pentru a sprijini supravegherea anumitor sisteme de IA, inclusiv a celor bazate pe modele de uz general și a celor integrate în platforme online foarte mari și în motoare de căutare foarte mari.

Acest acord va oferi norme mai sigure și mai simple atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Parlamentul European și Consiliul trebuie să adopte acum în mod oficial acordul politic. După adoptare, modificările vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare trei zile mai târziu.

Omnibusuldigital privind IA a fost propus la data de 19 noiembrie 2025, cu scopul de a simplifica AI Act, menținând în același timp nivelul său de protecție. Acesta a fost publicat împreună cu un alt omnibus digital care raționalizează normele privind securitatea cibernetică și datele, completat de o strategie privind o uniune a datelor pentru a debloca date de înaltă calitate pentru AI și portofelele europene pentru întreprinderi.

Pachetul reprezintă cea de-a șaptea propunere omnibus, ca parte a eforturilor Comisiei de a simplifica normele UE prin simplificarea, reducerea costurilor și eficientizarea activităților economice din Uniune.