Salt Bank lansează Salt Premium și Salt Everyday „pentru cei care vor mai mult de la banca lor”

Salt Bank, prima bancă 100% digitală din România, lansează două noi planuri pentru clienții care își doresc mai mult de la experiența lor de banking: Salt Everyday și Salt Premium.

Pentru că adevărul este simplu: oamenii nu folosesc banca în același fel. Unii își doresc o experiență simplă, intuitivă și fără complicații. Pentru ei există în continuare planul standard Salt.

Alții își doresc o experiență exclusivistă și beneficii suplimentare. Pentru că folosesc banca mai mult, vor cashback mai mult, investesc recurent sau pur și simplu au alte nevoi. Pentru ei, Salt Bank lansează Salt Everyday și Salt Premium, două planuri care adaugă beneficii și avantaje suplimentare la experiența Salt pe care o cunosc deja.

„Suntem o bancă digitală construită aici și asta ne ajută să înțelegem mai bine ce își doresc românii de la banca lor. Știm că nu toți folosesc bankingul la fel, iar planurile sunt felul nostru de a răspunde acestor diferențe și de a construi o bancă pentru toată lumea, care rămâne relevantă pentru fiecare în parte. Asta înseamnă banking, dar cum vrei tu”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank.

Salt Premium: cea mai exclusivistă experiență Salt de până acum

Salt Premium este planul creat pentru cei care vor mai mult decât o aplicație de banking. E pentru cei care vor ca banca lor să le ofere beneficii, confort și o experiență exclusivistă care merge dincolo de aplicație.

Totul într-un singur plan, gândit pentru cei care își doresc mai multă valoare din relația cu banca lor.

Printre beneficiile incluse se numără:

• card Platinum multicurrency, cu opțiunea de persoanalizare metal;

• curs valutar excelent;

• retrageri gratuite la orice ATM de până la 3.000 de lei pe lună, în limita a 5 tranzacții;

• plăți și încasări instant în LEI și EUR gratuite și nelimitate (în Uniunea Europeană);

• două plăți internaționale gratuite în fiecare lună;

• cashback prin programul Salt x Priceless, recent lansat în piață;

• cashback la comercianții premium parteneri prin programul Premium Collection;

• toate beneficiile deja disponibile în planul standard Salt.

Însă beneficiile nu se opresc aici, planul vine și cu o serie de beneficii non-bancare, reunite în secțiunea Goodies din aplicația Salt. Printre acestea se numără:

• acces în peste 1.800 de lounge-uri din aeroporturi din întreaga lume, plus 5 invitații;

• asigurare de călătorie gratuită pentru Europa, inclusă atât pentru titular, cât și pentru familia sa;

• asistență rutieră în Europa gratuită timp de 6 luni cu posibilitatea de reînnoire;

• 50% cashback la plata abonamentului lunar VOYO cu cardul Salt, platformă de streaming a grupului ProTV;

• 50% cashback la plata abonamentului lunar YOXO cu cardul Salt, operator de telefonie mobilă din grupul Orange;

• o lună gratuită pentru clienții care își activează pentru prima dată un abonament YOXO folosind codul unic disponibil în aplicația Salt;

• abonament la Audiotribe by Cărturești, aplicația de audiobookuri și eBooks, la un preț special, de 24,99 lei în loc de 49 lei, pentru clienții care utilizează codul unic disponibil în aplicația bancară și plătesc cu Salt.

Codurile unice necesare pentru accesarea ofertelor sunt disponibile direct în aplicația Salt, în Self Service Center, secțiunea Goodies.

În aceeași secțiune, clienții găsesc toate informațiile necesare despre ofertele disponibile prin partenerii Salt și modul în care acestea pot fi activate.

Salt Everyday: mai multe beneficii pentru fiecare zi

Salt Everyday este planul creat pentru clienții care folosesc banca în mod activ și își doresc beneficii suplimentare în viața de zi cu zi.

Pe lângă toate funcționalitățile deja disponibile în planul standard Salt, acesta include o serie de avantaje menite să ofere mai mult confort și mai multă valoare în utilizarea serviciilor bancare.

Printre beneficiile incluse se numără:

• beneficii și cashback prin programul Salt x Priceless;

• retrageri gratuite la orice ATM de până la 1.500 de lei pe lună, în limita a 5 tranzacții;

• plăți și încasări instant în LEI și EUR gratuite și nelimitate (în Uniunea Europeană);

• toate beneficiile deja disponibile în planul standard Salt.

În plus, Salt Everyday vine și cu o serie de beneficii non-bancare, reunite în secțiunea Goodies din aplicația Salt. Printre acestea se numără:

• asistență rutieră în Europa pentru o mașină, gratuită timp de 6 luni, cu posibilitatea de reînnoire;

• 25% cashback la plata abonamentului lunar VOYO cu cardul Salt, platforma de streaming a grupului ProTV;

• 25% cashback la plata abonamentului lunar YOXO cu cardul Salt, operator de telefonie mobilă din grupul Orange;

• o lună gratuită pentru clienții care își activează pentru prima dată un abonament YOXO folosind codul unic disponibil în aplicația Salt;

• abonament la Audiotribe by Cărturești, aplicația de audiobookuri și eBooks, la un preț special, de 24,99 lei în loc de 49 lei, pentru clienții care utilizează codul unic disponibil în aplicația bancară și plătesc cu Salt.

La fel ca în cazul Salt Premium, accesul la aceste oferte se realizează direct din secțiunea Goodies a aplicației Salt, unde clienții găsesc codurile necesare și informațiile privind activarea beneficiilor.

Planul include și acces la patru noi variante de carduri digitale, disponibile direct în aplicație.

Fondatorii Salt primesc beneficii suplimentare

Fondatorii Salt își păstrează toate beneficiile actuale și continuă să se bucure de o experiență premium fără costuri suplimentare.

În plus, aceștia sunt recompensați pentru activitatea lor. Dacă efectuează plăți de minimum 1.000 de lei lunar și realizează cel puțin o investiție în fiecare lună, beneficiază de asistență rutieră gratuită pentru o mașină timp de 6 luni, cu posibilitatea de reînnoire, precum și de acces la goodies incluse în planul Salt Premium.

Două planuri, multe beneficii și zero costuri.

Atât Salt Everyday, cât și Salt Premium pot fi utilizate fără niciun cost de clienții care aleg să își încaseze salariul la Salt și să realizeze cel puțin o investiție direct din aplicație.

Pentru că, îndeplinirea condițiilor este cât se poate de simplă. Pentru Salt Everyday, este suficientă încasarea lunară a unui salariu la nivelul salariului minim pe economie, și realizarea a cel puțin unei investiții pentru ca planul să devină gratuit. În cazul neîndeplinirii acestor condiții, costul lunar al planului este de 30 lei.

Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, Salt Everyday este gratuit fără condiția transferului salariului la Salt. Este suficientă realizarea unei investiții lunare pentru a beneficia de toate avantajele planului.

Cât despre Salt Premium, acesta devine gratuit pentru orice persoană care încasează în contul Salt echivalentul salariului mediu din România și efectuează cel puțin o investiție pe lună. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, costul lunar al planului este de 80 lei.

Dar, indiferent de planul ales, clienții Salt au acces la beneficii non-bancare care depășesc cu mult costul anual al planurilor: goodies în valoare de până la 900 de lei în cazul Salt Everyday și până la 3.000 de lei pentru Salt Premium. La acestea se adaugă cashback-ul, dobânda și toate celelalte avantaje oferite de Salt.

Regulamentul, precum și termenii și condițiile complete pot fi consultate aici, pe site-ul Salt Bank.

Beneficii Salt Premium și Salt Everyday

Beneficiu Salt Premium Salt Everyday Card Platinum Multicurrency + personalizare metal Standard Multicurrency + 4 variante noi de card digital în wallet Retrageri ATM 3.000 lei/lună, max. 5 tranzacții 1.500 lei/lună, max. 5 tranzacții Plăți & încasări instant LEI/EUR Nelimitate și gratuite în UE Nelimitate și gratuite în UE Plăți internaționale 2 gratuite/lună — Cashback & beneficii Mastercard Salt x Priceless + Premium Collection Salt x Priceless Beneficii Salt standard Incluse Incluse Lounge aeroport 1.800+ lounge-uri + 5 invitații — Asigurare de călătorie Inclusă pentru titular și familie — Asistență rutieră Europa 6 luni gratuite, cu reînnoire 6 luni gratuite, cu reînnoire VOYO 50% cashback 25% cashback YOXO 50% cashback 25% cashback YOXO pentru clienți noi 1 lună gratuită 1 lună gratuită Audiotribe by Cărturești 24,99 lei/lună (vs. 49 lei) 24,99 lei/lună (vs. 49 lei) Valoare beneficii Goodies de aprox. 3.000 lei/an + beneficii financiare (cashback, dobândă etc.) Goodies de aprox. 900 lei/an + beneficii financiare (cashback, dobândă, etc.)

Articol susținut de Salt Bank