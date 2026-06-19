LISTĂ: 12 companii private din România, prezente la Eurosatory 2026, cel mai mare târg de apărare din lume

Douăsprezece companii private din România, active în domenii care merg de la aerospațial și prelucrarea aluminiului până la sisteme de armament, optică în infraroșu, drone și inteligență artificială, au participat la Eurosatory 2026, cel mai important salon internațional dedicat apărării și securității terestre și aero-terestre.

Desfășurat între 15 și 19 iunie la Paris-Nord Villepinte și organizat o dată la doi ani sub egida GICAT (Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres), asociația industriei franceze de apărare și securitate terestră și aero-terestră, evenimentul a reunit peste 2.100 de expozanți din 65 de țări și a adus în prim-plan peste 500 de produse și tehnologii noi, cu accent pe inteligența artificială, sistemele autonome, securitatea cibernetică și războiul electronic.

Din România s-au înregistrat la ediția din acest an 16 companii.

Pe lângă cele 12 firme private, la Eurosatory 2026 au participat și Compania Națională ROMARM, precum și două dintre filialele sale istorice, Uzina de Produse Speciale Dragomirești și Uzina Mecanică Cugir. Din delegația românească a făcut parte și Automecanica Mediaș.

De la Aerostar și Alro la sisteme de armament și motoare electrice

Aerostar Bacău, una dintre cele mai importante companii aerospațiale și de apărare din România, produce aerostructuri și sisteme de apărare și furnizează servicii de mentenanță pentru aviația civilă și militară. Compania operează împreună cu Lockheed Martin primul centru european de mentenanță pentru sistemele HIMARS și este implicată în mai multe programe internaționale din industria aerospațială și de apărare.

Alro, cel mai mare producător de aluminiu din România, furnizează aliaje și produse din aluminiu utilizate inclusiv în industriile aerospațială, de apărare, auto și energetică.

Digital Bit dezvoltă de peste 22 de ani sisteme de apărare pentru aplicații terestre, navale și aeriene. Compania produce stații de armament telecomandate, sisteme integrate, soluții de comandă și control (C2), echipamente robuste și sisteme de navigație.

ICPE Electric Motors este specializată în dezvoltarea și fabricarea de motoare electrice de înaltă performanță pentru aplicații militare. Compania furnizează soluții de propulsie și sisteme de putere proiectate pentru fiabilitate și funcționare în condiții operaționale severe.

Eurotehnic Industries Pitești, parte a grupului GIC, unul dintre principalii furnizori industriali români pentru sectoarele automotive, vehicule speciale și aerospațial, produce sisteme de scaune pentru vehicule militare, inclusiv scaune anti-explozie, precum și ansambluri metalice și componente mecanice pentru platforme speciale.

MKS Ophir, brand al diviziei MKS Photonics Solutions și operator al unei unități de producție la București, produce camere termale și sisteme optice în benzile SWIR, MWIR și LWIR pentru aplicații de apărare, securitate și sisteme laser de mare putere.

Drone, război electronic și inteligență artificială

BlueSpace Technology activează în domeniile războiului electronic, securității cibernetice și sistemelor autonome. Compania dezvoltă echipamente TEMPEST, sisteme anti-dronă, senzori și platforme fără pilot și lucrează la vehiculul blindat VLAH, unul dintre cele mai ambițioase proiecte private din industria românească de apărare.

Fivex este specializată în producția și furnizarea de muniții și produse pirotehnice pentru aplicații militare și de securitate.

GodMother dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială și sisteme autonome pentru domeniile apărării și securității, cu accent pe procesarea și analiza datelor pentru sprijinirea deciziilor operaționale.

Grupul Industrial AURORA – Defence & Technology Solutions furnizează servicii de inginerie și soluții tehnologice pentru aplicații militare și de securitate.

Stimpex, companie înființată în 1991, este specializată în protecție balistică și vehicule blindate. Cu peste trei decenii de experiență, firma produce sisteme de blindaj, platforme containerizate modulare și alte soluții destinate armatelor, forțelor de ordine și structurilor de protecție civilă, livrând direct către clienți guvernamentali și militari.

Tehnopro Engineering dezvoltă software, sisteme de control, robotică și componente pentru sisteme fără pilot (UxV). Compania are proiecte în domeniile automotive, aerospațial, medical și de apărare și oferă servicii de inginerie, automatizare și sisteme inteligente.

Participarea companiilor românești la Eurosatory 2026 vine într-un context în care industria europeană de apărare traversează o perioadă de extindere, pe fondul creșterii bugetelor militare și al cererii pentru noi capabilități în domenii precum inteligența artificială, sistemele autonome, războiul electronic și securitatea cibernetică.

Ediția din 2026 a reflectat aceste tendințe, punând accent pe digitalizare, integrarea sistemelor fără pilot și consolidarea capacităților industriale europene în contextul noilor provocări de securitate.











