Cine este antreprenorul care conduce startupul ucrainean ale cărui drone au intrat în atenția Moscovei. Compania produce și racheta Flamingo-5

Atacurile recente desfășurate de Ucraina asupra unor ținte din Rusia, inclusiv în regiunea Moscovei, au adus în prim-plan Fire Point, un startup de tehnologie de apărare lansat în 2022. Compania produce drone cu rază lungă de acțiune și rachete de croazieră, iar unul dintre oamenii-cheie din spatele dezvoltării sale este Denys Shtilerman, cofondator, co-proprietar și designer-șef. Potrivit unor informații și analize publicate de presa internațională, drone FP-1 dezvoltate de Fire Point s-ar număra printre sistemele utilizate în operațiunile recente ale Ucrainei, în timp ce compania dezvoltă și racheta de croazieră FP-5 Flamingo și lucrează împreună cu parteneri europeni la sistemul antibalistic Freyja.

Fire Point a fost înființată după invazia Rusiei în Ucraina și s-a concentrat inițial pe dezvoltarea dronelor de atac cu rază lungă. În timp, compania și-a extins portofoliul către rachete de croazieră și sisteme de apărare antirachetă.

Fire Point s-a făcut remarcată prin drona FP-1, un sistem de atac cu rază lungă introdus în producție de serie în 2024. Cu o autonomie de până la 1.600 km și un focos de maximum 120 kg, drona este concepută pentru producție la scară mare și costuri reduse, o unitate fiind evaluată la aproximativ 55.000 de dolari. Potrivit unor publicații specializate și unor oficiali ucraineni, familia FP-1 a fost folosită împotriva unor rafinării, depozite de muniții și alte obiective strategice de pe teritoriul Rusiei, fiind considerată una dintre platformele care au permis Ucrainei să extindă atacurile la mare distanță.

Reuters descrie Fire Point drept cel mai mare producător ucrainean de drone și rachete, compania fiind responsabilă și de dezvoltarea rachetei FP-5 Flamingo. CEO-ul firmei este Iryna Terekh, iar Denys Shtilerman ocupă funcția de designer-șef și figurează printre acționari.

Potrivit informațiilor publice despre companie, Fire Point a fost lansată în 2022, iar Shtilerman este considerat principalul arhitect al programelor de drone și rachete dezvoltate de startup.

Cum a ajuns antreprenorul Denys Shtilerman să conducă dezvoltarea rachetei Flamingo-5

Denys Shtilerman este cofondatorul și inginerul-șef al Fire Point și unul dintre oamenii care coordonează dezvoltarea noilor platforme de armament ale companiei.

Într-un interviu acordat Reuters, acesta a explicat că Fire Point discută cu mai multe companii europene pentru dezvoltarea unui nou sistem de apărare antirachetă, care să reprezinte o alternativă mai accesibilă la sistemul Patriot produs în SUA.

„Dacă putem reduce costul la sub un milion de dolari, acest lucru va schimba regulile jocului în domeniul soluțiilor de apărare aeriană”, a declarat Denys Shtilerman, cofondator și designer-șef al Fire Point.

Potrivit acestuia, compania și-a propus să realizeze prima interceptare a unei rachete balistice până la sfârșitul anului 2027.

Reuters mai scria că Fire Point aștepta aprobarea autorităților ucrainene pentru o investiție venită din partea unui conglomerat din Orientul Mijlociu, tranzacție care ar evalua compania la aproximativ 2,5 miliarde de dolari și ar putea deschide noi oportunități de afaceri, inclusiv în domeniul sateliților pe orbită joasă.

Racheta care poate lovi ținte aflate la peste 1.500 km și care a intrat în atenția Moscovei

Prezentată public în 2025, FP-5 Flamingo este o rachetă de croazieră lansată de la sol, dezvoltată de Fire Point. Potrivit datelor publice, aceasta poate transporta un focos de aproximativ 1.150 kg și are o rază maximă de acțiune de până la 3.000 km.

În ultimele luni, Reuters a relatat că rachetele Flamingo au fost folosite împotriva unor facilități militare și fabrici de armament din Rusia, inclusiv împotriva unei uzine de rachete balistice aflate la aproape 1.400 km de frontiera ucraineană.

Potrivit publicației Militarnyi, două rachete FP-5 Flamingo ar fi fost utilizate și într-un atac asupra uzinei VNIIR-Progress din Ceboksari, producător de componente electronice folosite de armata rusă.

În paralel, compania dezvoltă și alte proiecte. Reuters notează că modelul FP-9, capabil să transporte un focos de 800 kg pe o distanță de aproximativ 850 km, urmează să intre în faza de testare.

Fire Point vrea să meargă dincolo de rachete și drone și pregătește un nou sistem de apărare aeriană

La începutul lunii iunie, Fire Point a anunțat testarea rachetei balistice FP-7.X, care va constitui baza sistemului antibalistic Freyja.

„Recent, am efectuat un test extrem de important: un zbor complet controlat și manevrabil al rachetei FP-7.X, care va constitui baza viitorului interceptor antibalistic Freyja”, a declarat Iryna Terekh, director general al Fire Point.

Potrivit Reuters, noul sistem ar urma să ofere o alternativă mai ieftină la Patriot, într-un context în care cererea pentru sisteme de apărare aeriană a crescut semnificativ.

De la racheta Flamingo-5 la un proiect european de apărare antirachetă

În iunie 2026, Fire Point a semnat, în cadrul expoziției Eurosatory de la Paris, un memorandum de înțelegere cu grupul german HENSOLDT pentru dezvoltarea sistemului de apărare antibalistică Freyja. Potrivit acordului, HENSOLDT va furniza și integra radarele TRML-4D, capabile să detecteze și să urmărească aproximativ 1.500 de ținte aeriene simultan. Fire Point va avea rolul de contractor principal și va fi responsabilă de proiectarea sistemului, precum și de producția și integrarea rachetelor FP-7 și a sistemelor de lansare.

„Colaborarea cu Fire Point în cadrul proiectului FREYJA reprezintă un pas important către o contribuție europeană scalabilă la apărarea împotriva rachetelor balistice. Ucraina a demonstrat cât de rapid poate apărea inovația sub presiunea operațională reală. Misiunea noastră este să combinăm această viteză cu tehnologia radar testată, cu scalarea industrială și cu integrarea sistemelor”, a declarat Oliver Dörre, director general al HENSOLDT.

Oficialul german a adăugat că, împreună cu producători locali și alți parteneri europeni, compania urmărește să contribuie la acoperirea uneia dintre cele mai urgente vulnerabilități în domeniul apărării aeriene și antirachetă.

La rândul său, Iryna Terekh a transmis că acordul permite trecerea proiectului Freyja de la faza de concept la implementarea efectivă.

„Ne lipseau radarele pentru a implementa Freyja, dar acum le avem și putem trece de la concept la realizarea practică a unui scut antibalistic paneuropean”, a declarat Iryna Terekh, director general al Fire Point.

Interes și din Germania pentru rachetele dezvoltate de startupul ucrainean

Interesul pentru tehnologia dezvoltată de Fire Point nu se limitează la Ucraina. Potrivit Financial Times și altor publicații europene, compania germană Diehl Defence, producătorul sistemului Iris-T, a început discuții cu Fire Point privind o posibilă colaborare pentru fabricarea rachetelor FP-5 Flamingo în Germania.

„Discutăm despre modul în care am putea colabora. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla cu adevărat. În următoarele săptămâni avem mai multe întâlniri pe această temă și apoi vom vedea”, a declarat Helmut Rauch, director general al Diehl Defence.

Totodată, documente analizate de Politico și Business Insider arată că Ministerul german al Apărării ia în calcul soluții dezvoltate de startupuri din Ucraina și Israel pentru a reduce dependența de sistemele americane și pentru a construi o nouă generație de arme cu rază lungă de acțiune. Printre companiile aflate în atenție se numără și Fire Point, producătorul rachetei FP-5 Flamingo.

Atacurile recente asupra Rusiei au adus compania ucraineană în centrul atenției

În ultimele zile, numele Fire Point a reapărut în presa internațională în contextul valului de atacuri lansate de Ucraina asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, inclusiv în regiunea Moscovei.

Mai multe analize și surse din presa occidentală au asociat aceste operațiuni cu dronele cu rază lungă de acțiune dezvoltate de compania ucraineană, în special modelul FP-1, în timp ce rachetele de croazieră FP-5 Flamingo au fost menționate separat în legătură cu atacuri asupra unor instalații militare și industriale aflate la mare distanță de front.

În lipsa unor confirmări oficiale complete privind toate țintele lovite și tipurile exacte de armament utilizate, informațiile rămân la nivelul analizelor și al relatărilor din presa internațională.

Cert este însă că startupul fondat în 2022 a devenit, în doar câțiva ani, unul dintre cele mai importante nume ale industriei private de apărare din Ucraina. Compania produce în prezent peste 100 de drone FP-1 pe zi și a dezvoltat și racheta de croazieră FP-5 Flamingo, una dintre cele mai ambițioase platforme de lovire la mare distanță create de Kiev de la începutul războiului.

La conducerea dezvoltării acestor programe se află Denys Shtilerman, cofondator și designer-șef al Fire Point, antreprenorul care a transformat startupul lansat în timpul războiului într-un jucător urmărit astăzi nu doar la Kiev, ci și de mari companii europene din industria de apărare.





