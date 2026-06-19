Ce a obținut industria românească de apărare după Eurosatory 2026: contacte pentru viitoare colaborări cu Ucraina și Franța, potrivit PATROMIL

Participarea României la Eurosatory 2026, cel mai mare eveniment european dedicat industriei de apărare și securitate, a deschis perspective pentru viitoare colaborări cu parteneri din Ucraina și Franța, potrivit Asociației Patronale Române a Producătorilor de Tehnică Militară (PATROMIL), care a coordonat standul național al României.

La târgul de la Paris au participat, alături de companiile de stat, și 12 firme private românești. Conform organizației, expoziția a facilitat întâlniri și contacte care ar putea sta la baza unor proiecte comune în viitor, în contextul noilor programe europene SAFE și ReArm Europe.

După târgul de la Paris, miza se mută pe proiectele comune

PATROMIL spune că participarea României la ediția din acest an a avut loc într-un moment important pentru industria europeană de apărare, marcat de lansarea unor inițiative la nivelul Uniunii Europene pentru consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare, inclusiv prin programele SAFE și ReArm Europe.

Pe parcursul expoziției, Standul Național al României a devenit un punct de întâlnire pentru reprezentanți ai industriei, ai mediului militar, ai diplomației și ai partenerilor internaționali interesați de dezvoltarea unor proiecte comune și de integrarea companiilor românești în noile lanțuri europene de valoare.

Un moment evidențiat de organizație a fost vizita unor reprezentanți de rang înalt ai Ministerului Apărării Naționale, care au avut discuții directe cu companiile membre PATROMIL privind dezvoltarea capacităților industriale, inovarea tehnologică și oportunitățile oferite de programele europene de cooperare.

Totodată, prin sprijinul Ambasadei României la Paris, au fost facilitate întâlniri și schimburi de opinii între reprezentanți ai autorităților române și franceze, ai industriei franceze de apărare și aerospațiale și ai companiilor românești, în încercarea de a consolida dialogul instituțional și industrial dintre cele două state.

Memorandumul cu Ucraina, unul dintre rezultatele evidențiate după Eurosatory

Un alt rezultat semnificativ al participării la Eurosatory 2026, potrivit PATROMIL, a fost consolidarea cooperării regionale prin promovarea Memorandumului de Cooperare dintre organizație și Consiliul Național al Industriei de Apărare din Ucraina.

Asociația spune că inițiativa a fost apreciată de partenerii internaționali drept o platformă cu potențial pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul tehnologiilor de apărare și pentru accesarea noilor mecanisme europene de finanțare.

În contextul transformărilor accelerate ale mediului de securitate european, PATROMIL consideră că România dispune de resursele industriale, expertiza tehnologică și capitalul uman necesare pentru a deveni un participant relevant în arhitectura europeană de apărare aflată în construcție.

Potrivit organizației, participarea la Eurosatory 2026 a arătat că industria românească de apărare este pregătită să treacă de la statutul de furnizor punctual la cel de partener industrial strategic, capabil să contribuie la dezvoltarea de tehnologii avansate, sisteme dual-use și capabilități critice pentru securitatea europeană.

În calitate de organizație reprezentativă a industriei naționale de apărare, PATROMIL afirmă că își menține obiectivul de a susține dialogul dintre industrie, autorități și partenerii internaționali și de a promova participarea companiilor românești la programele europene de cercetare, inovare și producție din domeniul apărării.