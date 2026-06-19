SpaceX ar vrea să mai strângă 20 miliarde dolari la o săptămână de la oferta publică istorică – surse

Compania spațială și de inteligență artificială SpaceX, deținută de Elon Musk, ar vrea să obțină încă 20 miliarde dolari, la o săptămână distanță de listarea istorică la bursă, potrivit unor surse Bloomberg.

Bancherii ar putea începe să contacteze investitorii încă din 22 iunie pentru a măsura interesul față de prima obligațiune în dolari de calitate investițională a companiei, conform sursei citate de TechFundingNews.

Banii ar urma să fie folosiți pentru refinanțarea unui împrumut, care a fost folosit pentru cumpărarea companiei xAI din luna februarie, de care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Recent, SpaceX a cumpărat și startup-ul de codare cu inteligență artificială Cursor, printr-o tranzacție de acțiuni de 60 miliarde dolari la 2 luni de la anunțarea parteneriatului.

Acum o săptămână, SpaceX a „scris istorie” pe Wall Street, obținând 75 miliarde dolari de la investitori, în cel mai mare IPO de până acum. La momentul transmiterii știrii, SpaceX valorează 2.437 miliarde dolari, iar valoarea unei acțiuni în companie este de 185 dolari.