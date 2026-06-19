Romanian Diversity Chamber of Commerce are o membră nouă în Consiliul Director

Organizația nonprofit Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) are o membră nouă în Consiliul Director.

Argentina Rafail (foto) este Co-Șef al Practicii de Angajare și Muncă la Dentons București, ea colaborând cu asociația deja, anterior alegerii sale în Consiliu, ca expert juridic pe teme precum transparența salariilor, recrutarea incluzivă, accesibilitatea, incluziunea persoanelor cu dizabilități, ajustările la locul de muncă și obligațiile angajatorului în evoluție ale României.

„Conformitatea ar trebui să fie punctul de plecare, nu ambiţia. Oportunitatea reală pentru companii este de a proiecta locuri de muncă, procese și servicii care sunt corecte, accesibile și utilizabile în viața reală — nu numai că pot fi apărate pe hârtie”, a declarat Argentina Rafail.

Ea se alătură Esterei Anghelescu (Președinte RDCC, Director de Recrutare și Employer Branding al Kaufland România și Moldova), lui Lestat Monroe (Fondator și vicepreședinte), Andreei Baciu, directoarea de cultură (Chief Culture Officer) a UiPath care a fost realeasă în Consiliu, lui Petru Dulgheru și Alinei Rus, trezorier, în Consiliul Director al Romanian Diversity Chamber of Commerce.

RDCC este o organizație non-profit care promovează principiile diversității și incluziunii în comunitatea de afaceri din România. RDCC este un forum pentru activități care adună o gamă diversă de părți interesate, inclusiv femei, persoane LGBTQ+, romi, persoane cu dizabilități și alte grupuri și comunități minoritare, precum și lideri de afaceri.