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Trei companii din România și Bulgaria au format Trimaranix, o alianță de consultanță în Agentic AI cu venituri de peste 20 milioane EUR

Trei companii din România și Bulgaria au format Trimaranix, o alianță de consultanță în Agentic AI cu venituri de peste 20 milioane EUR
agentic ai Sursă: Tongsupatman | Dreamstime.com
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Compania românească btProvider și firmele bulgare Next Consult și C4 Nexus au anunțat lansarea Trimaranix, o alianță strategică prin care reunesc peste 200 de specialiști și experiența acumulată în peste 1.500 de proiecte pentru mai mult de 800 de clienți.

Cele trei companii estimează venituri anuale cumulate de peste 20 de milioane de euro și spun că formează unul dintre cele mai mari grupuri de consultanță în domeniul Agentic AI din Europa de Sud-Est.

O companie din București intră în noua alianță regională

Din România, în alianță participă btProvider, companie cu sediul în București, care contribuie cu expertiză în infrastructura de date și soluțiile de analiză necesare implementării sistemelor bazate pe agenți AI.

Noua structură reunește competențe în domenii precum Salesforce Agentforce, SAP, e-commerce și data analytics, într-un context în care investițiile globale în tehnologii de tip Agentic AI sunt estimate să ajungă la aproape 202 miliarde de dolari în 2026.

Peste 1.500 de proiecte și mai mult de 800 de clienți

Potrivit informațiilor transmise de companii, Trimaranix reunește experiența acumulată de Next Consult, btProvider și C4 Nexus în proiecte implementate pentru peste 800 de clienți.

Prin noua alianță, cele trei companii urmăresc să combine expertiza în transformare digitală și infrastructură de date cu tehnologiile bazate pe agenți AI, într-o perioadă în care interesul companiilor pentru astfel de sisteme este în creștere.

Next Consult și C4 Nexus sunt companii din Bulgaria, iar btProvider este o companie din România, cu sediul în București.

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