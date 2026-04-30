Trei investitori români de top preiau 50% din compania aeriană AnimaWings de la frații Pandel (Christian Tour/Memento)

Trei companii de investiții românești de top, co-fondate de finanțistul clujean Horia Ciorcilă, preiau 50% din operatorul aerian AnimaWings, de la frații Cristian și Marius Pandel, fondatorii grupului Memento și al agenției de turism Christian Tour.

AnimaWings a devenit companie aeriană 100% românească în anul 2024, când frații Pandel (prin holdingul Memento și agenția Christian Tour) au achizitionat un pachet de 51% din acțiuni de la Aegean Airlines.

Acum, antreprenorii români din turism și transporturi au decis să atragă investitori noi în AnimaWings, dar să păstreze, în același timp, compania aeriană în proprietatea capitalului românesc 100%.

Joi, AnimaWings a anunțat oficial că a semnat un acord strategic cu 3 investitori români de top: BT Asset Management SAI (parte din Grupul Financiar Banca Transilvania), Winners Holding Investments și EVERGENT Investments, care se alătură business-ului aviatic în calitate de investitori instituționali.

Noii investitori creează un „potențial accelerat de dezvoltare a companiei”, printr-o deținere viitoare de 50% din aceasta, a precizat AnimaWings.

Semnarea acordului a avut loc în București, la sediul central al AnimaWings, iar în perioada următoare acordul va parcurge etapele necesare de analiză și aprobare din partea Consiliului Concurenţei şi al Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

AnimaWings subliniază că „cei trei investitori sunt repere ale pieței locale”:

BT Asset Management SAI, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, lider al pieței de asset management după valoarea activelor administrate, de peste 10 miliarde de lei, și după numărul de investitori, circa 475.000;

Winners Holding Investments, cu un portofoliu diversificat de proiecte și investiții în diverse sectoare ale economiei,

EVERGENT Investments, fond de investiții listat la Bursa de Valori București (EVER), cu active administrate de peste 4 miliarde de lei și cea mai mare capitalizare bursieră, peste 2,6 miliarde lei, din categoria sa.

Cele trei companii care fac investiția au fost co-fondate de omul de afaceri clujean Horia Ciorcilă.

„Acest moment reprezintă pentru noi mult mai mult decât o tranzacție financiară, este confirmarea că proiectul pe care l-am început are substanță, direcție și viitor. Am ales să creștem alături de investitori care au înțeles că AnimaWings nu este doar o companie aeriană, ci un proiect de țară. Acum, cu noii parteneri și capitalul potrivit, suntem pregătiți să construim cel mai ambițios proiect aviatic privat din România”, a declarat Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.

Marius Pandel continuă în funcția de director general (CEO) al AnimaWings

Fondatorii, Marius Pandel și Cristian Pandel, își păstrează statutul de acționari, Marius Pandel continuă să conducă AnimaWings din rolul de CEO, alături de o echipă managerială cu experiență solidă în aviație și dezvoltare de business.

Fondată în anul 2020, AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, dezvoltată în cadrul Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. La doi ani de la relansarea sub acționariat 100% românesc și la un an de la intrarea pe segmentul full-service și curse regulate, compania spune că a înregistrat creșteri în toate dimensiunile operaționale - flotă, rețea de rute și bază de pasageri.

Flota actuală cuprinde 7 aeronave Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14 aeronave până la finalul anului 2027. Aeronavele sunt configurate cu 137 - 180 de locuri și oferă trei clase de servicii - Business, Premium Economy și Economy - asigurând un standard full-service complet.

În sezonul de vară, compania va opera 60 de rute către 30 de destinații, acoperind atât zborurile domestice - între București și marile centre economice regionale: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea -, cât și rute europene principale, precum Londra, Paris, München, Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm sau Geneva.

Pentru vara 2026, AnimaWings a anunțat cel mai extins program de zboruri charter al companiei, către Grecia, Italia, Turcia și Spania. Oferta include 25 destinații de vacanță, cu zbor direct spre Olbia, Sardinia, Salonic, Rodos, Kefalonia, Creta, Corfu, Mallorca, Tenerife, Antalya, Zakynthos și Chania, din București și din alte orașe mari ale țării.

Frații Cristian și Marius Pandel sunt cunoscuți mai ales pentru lansarea agenției de turism Christian Tour, încă din anul 1997. În 2026, agenția intenționează să se listeze pe Bursa de Valori București, printr-o ofertă publică inițială (IPO).