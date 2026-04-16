Agenția de turism Christian Tour anunță oficial listarea pe Bursa de Valori București

Una dintre cele mai mari agenții de turism din România, Christian Tour, își anunță intenția de a se lista pe Bursa de Valori București, printr-o ofertă publică inițială (IPO) planificată în trimestrul al doilea al anului 2026, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Oferta este preconizată să includă atât acțiuni nou-emise în cadrul unei majorări a capitalului social, cât și acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar.

Oferta este condiționată de aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondată în 1997, Christian Tour operează o platformă turistică axată în principal pe turismul de tip „outbound”, de călătorii internaționale pentru turiștii români și promovând, totodată, România ca destinație pentru vizitatorii străini.

Cristian Pandel, fondator și CEO al Christian Tour (foto), a declarat:

„Timp de aproape trei decenii, Christian Tour a crescut odată cu piața turismului din România. Ceea ce a pornit din dragostea mea pentru călătorii a evoluat într-o afacere de turism de referință, construită pe încrederea clienților noștri și pe pasiunea echipei noastre. Turismul oferă perspective favorabile pe termen lung, fiind un sector modelat de dorința oamenilor de a călători, de a explora și de a crea experiențe memorabile. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a ajuta sute de mii de români să descopere destinații din întreaga lume. Astăzi, piața intră într-o nouă etapă de dezvoltare.

Cererea pentru călătorii rămâne robustă, sectorul turismului din România se extinde, iar activitatea de consolidare confirmă relevanța strategică tot mai mare a acestei industrii. Credem că acesta este momentul potrivit pentru următoarea etapă în dezvoltarea Christian Tour, și pentru avansul pieței de capital din România. Prin această listare, ne dorim dezvoltarea unei companii de turism puternice, cu rădăcini locale, susținută de capital autohton și de investitori care cred în potențialul pe termen lung al acestui sector. Ambiția noastră este să consolidăm poziția Christian Tour de jucător referință în turismul din România, cu dimensiunea, capacitatea și performanța pentru a concura într-o industrie internațională tot mai dinamică”.

Oferta va cuprinde o ofertă publică adresată investitorilor de retail și investitorilor instituționali precum și investitorilor eligibili din afara Statelor Unite conform prevederilor Regulamentului S din Legea Privind Valorile Mobiliare, în conformitate cu termenii care vor fi detaliați în Prospectul aprobat de ASF.

Ulterior aprobării Prospectului de către ASF și derulării Ofertei, firma intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

BT Capital Partners va acționa în calitate de intermediar.

Se preconizează că Oferta va avea loc în trimestrul II 2026, sub rezerva obținerii aprobărilor din partea autorităților de reglementare și a condițiilor de piață.

În prezent turismul nu este reprezentat la Bursa de Valori București, subliniază Christian Tour, care intenționează să devină „primul tour-operator listat pe piața de capital din România”.

Ce vrea Christian Tour să facă cu banii investitorilor

Prin această tranzacție, compania spune că urmărește să „susțină următoarea etapă de dezvoltare și să își consolideze poziția într-un sector care beneficiază de tendințe structurale favorabile, atât la nivel global, cât și local”.

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul Ofertei este destinat susținerii următoarei etape de creștere a Christian Tour, prin consolidarea capacităților sale tehnologice, extinderea platformei turistice și susținerea dezvoltării operaționale.

Un pilon central al strategiei Companiei este accelerarea transformării sale digitale, cu accent pe dezvoltarea unei platforme OTA scalabile, pentru a îmbunătăți distribuția în mediul online și a facilita accesul clienților la servicii de călătorie printr-un ecosistem digital integrat.

În plus, Christian Tour spune că intenționează să își consolideze poziția de piață prin creștere organică și achiziții selective, să extindă capacitatea operațională și să optimizeze capitalul de lucru, continuând să investească în dezvoltarea brandului, fidelizarea clienților și extinderea canalelor sale de distribuție pentru a susține creșterea pe termen lung și scalabilitatea.

Profit net de 31,9 milioane de lei, în anul 2025

Christian Tour raportează că în anul 2025 a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 14% față 2024 și de circa 41% față de 2023.

Veniturile din contractele cu clienții, recunoscute în conformitate cu Standardele IFRS în funcție de momentul prestării serviciilor de călătorie și de rolul companiei de principal sau agent, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, o creștere de 32% față de 2024 și de aproximativ 34% comparativ cu anul 2023.

Numărul total de călători a crescut de la aproximativ 297.000 în 2023 la 353.000 în 2024 și la aproape 369.000 în 2025, reflectând extinderea continuă a platformei turistice și eficiența canalelor de distribuție. Venitul mediu per rezervare a crescut de la aproximativ 1.282 de euro în 2023 la 1.327 de euro în 2024 și 1.439 de euro în 2025, evidențiind evoluția pozitivă a mix-ului de produse și cererea tot mai mare pentru produse de călătorie cu valoare mai ridicată.

Activitatea Christian Tour este susținută de o ofertă turistică diversificată. În 2025, segmentul Pachete a reprezentat activitatea principală, generând vânzări la data rezervării de 638 de milioane de lei (aproximativ 65% din vânzările totale), urmat de segmentul Grupuri și Experiențe, cu 187.8 de milioane de lei (19%), segmentul Zboruri și Cazări, cu 127.9 de milioane de lei (13%), și celelalte activități aproximativ 3% din vânzările totale.

EBITDA ajustată a ajuns la aproximativ 44,4 milioane de lei în 2025, comparativ cu 31,8 milioane de lei în 2024 și 30,4 milioane de lei în 2023, reflectând capacitatea platformei Companiei de a genera o creștere mai rapidă a profitabilității, pe măsură ce volumele din turism continuă să crească.

Marja brută a crescut la aproximativ 94,3 milioane de lei în 2025, de la 71,0 milioane de lei în 2024 și 63,1 milioane de lei în 2023, reflectând contribuția mai importantă a platformei turistice în expansiune a Companiei.

În 2025, Christian Tour a înregistrat un profit net de aproximativ 31,9 milioane de lei, comparativ cu 26,2 milioane de lei în 2024 și 30 milioane de lei în 2023, evidențiind creșterea continuă și reziliența activității, conform datelor raportate de firmă.