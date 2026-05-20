Christian Tour se va lista pe Bursa de Valori București

Una dintre cele mai mari agenții de turism din România, Christian Tour, anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că-și lansează oferta publică inițială (IPO) și intenția de listare a acțiunilor sale pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, sub simbolul bursier TRIP.

Oferta se va derula în perioada 21 - 28 mai 2026. Intervalul de preț aferent Ofertei a fost stabilit între 1,875 lei per acțiune și 2,135 lei per acțiune.

Oferta cuprinde subscrierea unui număr de până la 69.500.000 de acțiuni ordinare nou-emise de către Companie, în cadrul unei majorări a capitalului social, precum și vânzarea de către CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții al acționarului fondator Cristian Pandel, a unui număr de până la 14.000.000 de acțiuni ordinare existente ale Christian Tour.

„În urmă cu 30 de ani, Christian Tour a luat naștere din pasiunea mea pentru călătorii și din ambiția de a construi ceva cu adevărat valoros pentru turismul românesc. Împreună cu echipa noastră, am transformat această viziune într-o companie cu prezență la nivel național, cu un brand solid, o rețea extinsă de distribuție și o platformă digitală aflată într-o etapă accelerată de expansiune. Astăzi, Christian Tour intră pe piața de capital după trei decenii de dezvoltare continuă, în care am construit una dintre cele mai puternice platforme de turism din România, deservind anual sute de mii de călători și traversând cu succes multiple cicluri economice, schimbări majore ale pieței și modificări ale comportamentului consumatorilor. România devine una dintre cele mai atractive piețe de creștere pe termen lung pentru turism din Europa Centrală și de Est. Majorarea veniturilor disponibile, creșterea consumului pentru servicii de călătorie, precum și consolidarea industriei creează oportunități importante pentru companiile cu dimensiune relevantă, capacitate operațională și branduri puternice. IPO-ul pe Bursa de Valori București marchează o nouă etapă importantă pentru Christian Tour. Aceasta ne va consolida capacitatea de a investi în tehnologie, distribuție digitală, dezvoltarea produselor și extindere strategică, contribuind totodată la consolidarea poziției noastre într-o industrie aflată într-un proces accelerat de transformare. Ambiția mea este ca Christian Tour să devină una dintre companiile care vor defini următoarea etapă de dezvoltare a turismului din România și din Europa Centrală și de Est, iar pe investitorii de la BVB îi invit să ni se alăture în această călătorie”, a declarat Cristian Pandel, Fondator și CEO al Christian Tour (foto).

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul Ofertei va susține strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu accent pe extinderea strategică, tehnologie și scalabilitatea operațională.

Compania vrea să accelereze investițiile în infrastructura digitală și dezvoltarea platformei sale OTA (Online Travel Agency), urmărind totodată consolidarea capacităților operaționale, îmbunătățirea experienței oferite clienților și extinderea canalelor de distribuție. În același timp, Christian Tour urmărește să valorifice oportunitățile de consolidare existente într-o piață a turismului fragmentată și aflată într-un proces accelerat de transformare, inclusiv prin achiziții selective și extinderea în segmente și servicii complementare din industria de turism.

Detalii despre IPO-ul Christian Tour

Oferta publică inițială cuprinde un număr de până la 83.500.000 de acțiuni oferite, constând în până la 69.500.000 de acțiuni nou-emise oferite de Companie și până la 14.000.000 de acțiuni existente oferite de CPM Cambridge Holding S.R.L., vehiculul de investiții deținut integral de Cristian Pandel. Suplimentar, Managerului de Stabilizare i-a fost acordată de către acționarul vânzător o opțiune de supra-alocare de până la 8.350.000 de acțiuni, în scopul realizării operațiunilor de stabilizare, în conformitate cu Prospectul.

Acțiunile oferite sunt disponibile la un interval de preț cuprins între 1,875 lei per acțiune și 2,135 lei per acțiune. Oferta este structurată într-o tranșă destinată investitorilor de retail și o tranșă destinată investitorilor instituționali, fiecare reprezentând inițial 50% din acțiunile oferite. În funcție de nivelul cererii din partea investitorilor, Compania și acționarul vânzător pot realoca între cele două tranșe până la 25% din acțiunile oferite.

Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul fix de 2,135 lei per acțiune și beneficiază de un discount de 5% din prețul final al Ofertei pentru subscrierile efectuate în primele trei zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, respectiv până la data de 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 1.500 de acțiuni.

Investitorii instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare, pot subscrie la orice preț din intervalul de preț al Ofertei. Prețul final al Ofertei, precum și dimensiunea finală a fiecărei tranșe, vor fi stabilite ulterior închiderii perioadei de ofertă și anunțate la data alocării, respectiv 29 mai 2026.

Subscrierile pot fi efectuate pe întreaga perioadă a ofertei prin BT Capital Partners și al intermediarilor autorizați de Bursa de Valori București, în timpul programului normal de lucru, cu excepția ultimei zile a perioadei de ofertă, 28 mai 2026, când subscrierile vor fi acceptate până la ora 12:00, ora României.

În cazul subscrierii integrale a Ofertei și al exercitării integrale a opțiunii de supra-alocare, free-float-ul Christian Tour la momentul listării va reprezenta aproximativ 41,85% din capitalul social. Acțiunile Companiei sunt estimate să înceapă tranzacționarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul bursier TRIP în luna iunie 2026.

Vânzări de 983 milioane lei și profit de 31,9 milioane lei în 2025

Compania are aproape 30 ani, fiind fondată în anul 1997, și a evoluat dintr-o agenție de turism antreprenorială într-una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din România. Christian Tour operează în principal în segmentul turismului de tip outbound și oferă sejururi charter, circuite, city break-uri, experiențe tematice și servicii de călătorie de grup către destinații din întreaga lume, promovând totodată România ca destinație pentru turiștii străini.

Aceasta raportează că în anul 2025 a generat vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 14% comparativ cu 2024 și de aproape 41% față de 2023. Vânzările la data rezervării reprezintă valoarea totală a serviciilor turistice vândute pe parcursul anului, indiferent de momentul prestării serviciilor de călătorie.

În 2025, segmentul Pachete a reprezentat activitatea principală a Companiei, generând vânzări la data rezervării de aproximativ 638 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 65% din vânzările totale. Segmentul Grupuri și Experiențe a generat aproximativ 187,7 milioane de lei, reprezentând aproximativ 19% din vânzările totale, în timp ce segmentul Zboruri și Cazări a contribuit cu aproximativ 127,9 milioane de lei, respectiv aproximativ 13% din vânzările totale. Celelalte activități au reprezentat diferența de aproximativ 3% din vânzările la data rezervării.

Veniturile din contractele cu clienții, recunoscute conform standardelor IFRS în funcție de momentul prestării serviciilor de călătorie și de rolul Companiei de principal sau agent, au ajuns la 803 milioane de lei în 2025, în creștere cu aproximativ 32% față de 2024 și cu aproximativ 34% față de 2023.

Profitabilitatea s-a îmbunătățit odată cu extinderea activității. Marja brută a crescut la aproximativ 94,3 milioane de lei în 2025, de la aproximativ 71,0 milioane de lei în 2024 și aproximativ 63,1 milioane de lei în 2023. EBITDA a ajuns la aproximativ 45,1 milioane de lei în 2025, comparativ cu aproximativ 27,7 milioane de lei în 2024 și aproximativ 34,1 milioane de lei în 2023.

Compania a înregistrat un profit net de aproximativ 31,9 milioane de lei în 2025, comparativ cu aproximativ 26,2 milioane de lei în 2024, reflectând creșterea continuă a activității, scalabilitatea operațională și menținerea unui nivel ridicat al cererii la nivelul platformei sale turistice.

La data de 31 martie 2026, Christian Tour avea o poziție financiară solidă, cu numerar și echivalente de numerar totale de aproximativ 29,8 milioane de lei și datorie netă de aproximativ 8,8 milioane de lei. Gradul redus de îndatorare al Companiei oferă o flexibilitate semnificativă pentru accelerarea inițiativelor de expansiune, finanțarea investițiilor și valorificarea oportunităților de consolidare, susținute de un mix echilibrat între capitalul atras în cadrul IPO-ului și finanțarea bancară.

