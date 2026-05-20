Agenția de comunicare și PR Grafitti Plus (GRF+), inclusă într-un top european

Agenția de comunicare și relații publice Graffiti Plus (GRF+) a fost inclusă de publicația internațională PRovoke Media în clasamentul „The 60 Best Agencies in Continental Europe”, selecție care reunește cele mai performante agenții de comunicare și PR de pe continent, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

GRF+ este una dintre puținele agenții din Europa Centrală și de Est prezente în clasament, alături de rețele cu acoperire internațională.

În analiza dedicată GRF+ din ghidul asociat topului sunt evidențiate creșterea accelerată a businessului, cu dublarea cifrei de afaceri în ultimii 6 ani și inițierea procesului de listare la Bursa de Valori București, o premieră pentru industria locală de comunicare. Agenția este recunoscută pentru excelență în Consumer Marketing, Corporate Communications, Creativity, High Quality Work și Thought Leadership, cu puncte forte în Influencer Marketing și Sports & Sponsorship.

Clasamentul realizat de PRovoke Media are la bază criterii ca performanța businessului (rezultate financiare, new business și retenția clienților), creativitatea și calitatea campaniilor, leadershipul în industrie, cultura organizațională și capacitatea de inovare.

Evaluarea este realizată de echipa editorială pornind de la prezentările susținute și materialele transmise de agențiile participante, completate de expertiza acumulată în urma deceniilor de analiză a industriei globale de comunicare și PR. PRovoke Media organizează, de asemenea, SABRE Awards, una dintre cele mai importante competiții dedicate excelenței în comunicare la nivel global, jurizată de peste 50 de lideri internaționali ai industriei.

„Ne apropiem de listarea la Bursa de Valori București cu convingerea că industriile creative au locul lor pe piața de capital, iar GRF+ are rezultatele, echipa, portofoliul de proiecte și clienții care demonstrează asta: recunoașterea internațională și creșterea cu 36% a businessului în 2025 vin împreună, pentru că performanța în industrie și cea de business se susțin reciproc. Intrarea GRF+ în Top 60 agenții din Europa este o reușită colectivă - mulțumesc echipei GRF+, clienților și partenerilor care au ales să construiască alături de noi.” spune Irina Ciocan-Stănescu, CEO GRF+.

Tot în 2026, GRF+ se plasează printre agențiile cu cele mai multe nominalizări din EMEA la cea mai recentă ediție SABRE Awards.

Agenția a obtinut patru Certificate de Excelență în cadrul IN2 SABRE Awards, pentru campanii dezvoltate alături de BCR, dm drogerie markt România și Samsung România. La acestea se adaugă șapte proiecte aflate pe lista scurtă a finaliștilor în competiția principală, inclusiv o nominalizare la cea mai înaltă distincție, Diamond SABRE Award - Company of the Year pentru proiectele desfășurate de-a lungul anului 2025 alături de BCR. Celelalte campanii finaliste acoperă categorii de Integrated Marketing, Employer Branding, Crisis Management, Marketing to Youth, Fashion & Beauty și Consumer Electronics, alături de clienți precum BCR, Samsung Romania, Orange Romania și dm drogerie markt.

Din 2026, GRF+ a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare - de la un model de agenție la un ecosistem de companii specializate, în paralel cu procesul de listare la Bursa de Valori București, ajuns într-o etapă înaintată de pregătire, după finalizarea anticipată, cu suprasubscriere, a plasamentului privat și consolidarea indicatorilor financiari.

Drumul companiei spre BVB continuă accelerat: documentația a fost depusă la instituțiile pieței de capital, iar listarea este estimată pentru primul semestru al anului 2026, transmite compania.

Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ este agenția de consultanță pentru branduri și businessuri relevante în societate ce își propune să dezvolte un produs de comunicare integrat, cu o echipă multidisciplinară, axată pe crearea de conținut relevant.

Cu peste 70 de consultanți în echipă, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award.

Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing.

