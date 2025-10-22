Tranziția de la Revisal la REGES Online devine mult mai simplă cu integrarea dezvoltată de Papervee

Implementarea REGES Online e cea mai importantă noutate din ultimii ani în domeniul HR. Schimbarea a venit cu noi provocări, dificultăți, dar și multe avantaje, iar Papervee susține companiile din România să treacă cu succes peste aceste obstacole și să valorifice noile oportunități.

Având deja vastă experiență în digitalizarea pontajului și a fluxurilor de resurse umane , echipa Papervee a dezvoltat o integrare directă cu REGES Online. Certificată oficial de Inspecția Muncii, soluția este deja disponibilă pentru 500+ companii care folosesc platforma Papervee în activitățile lor zilnice de HR.

„Implementarea REGES Online accelerează digitalizarea HR-ului din România. E o etapă necesară, dar care implică multă muncă administrativă. Noi, la Papervee, suntem bucuroși că putem contribui. De la început, ne-am propus să facem viața oamenilor de HR mai ușoară, iar acum, cu integrarea REGES, transformăm o obligație birocratică într-un proces simplu, rapid și 100% conform cu cerințele legale” - precizează Claudiu Bozdoghină, COO Papervee.

De ce e nevoie de o integrare cu REGES Online și ce face Papervee diferit

Odată cu implementarea noului Registru General de Evidență al Salariaților, oamenii de HR trebuie să se asigure că toate datele din vechiul Revisal au fost transmise corect. De asemenea, apare obligația de a introduce noi informații contractuale, de exemplu tipul de muncă (fix sau mobil), durata timpului de muncă etc. O altă reglementare nouă e raportarea concediilor medicale în termen de trei zile de la înregistrarea lor internă.

Folosind integrarea Papervee cu REGES Online , specialiștii nu mai sunt nevoiți să jongleze cu aplicații multiple pentru că transmit toate datele printr-un click și automatizează complet procesele de HR. Relevanța unei soluții integrate crește pe măsură ce ne apropiem de termenul limită pentru finalizarea tranziției. După 31 decembrie 2025 Revisal nu va mai fi disponibil.

„Integrarea Papervee cu REGES Online e la fel de intuitivă ca celelalte module din platformă. Soluția acoperă toate acțiunile posibile în REGES, începând cu importarea date din REGES direct în spațiul lor de lucru din Papervee și continuând cu suspendarea de contracte. Merită menționat faptul că e o funcționalitate opțională, iar fiecare acțiune de transmitere a datelor necesită o confirmare din partea utilizatorului. Astfel, prin acest mecanism oferim control total asupra informațiilor care pleacă din Papervee către REGES. ” - explică Alexandru Măereanu, CTO Papervee.

Funcționalități care simplifică raportarea datelor de personal în REGES Online

Integrarea dezvoltată de Papervee acoperă toate cerințele obligatorii de aliniere la sistemul REGES Online. Soluția e utilă atât pentru firmele care folosesc deja REGES Online, cât și pentru cele care se află la începutul procesului. Activarea integrării cu REGES se poate face imediat după înregistrarea companiei în registru.

Iată ce poți face datorită acestei integrări:

Importarea rapidă a datelor de personal și a celor contractuale

Adăugarea de salariați și contracte noi din Papervee direct în REGES

Modificări, suspendări, încetări - totul cu ușurință

Gestiunea sporurilor pentru fiecare contract

Administrarea centralizată și sincronizată a informațiilor

Istoric transparent al tuturor modificărilor contractuale

Raportarea concediilor medicale direct către REGES

„Cu Papervee, companiile pot administra contractele de muncă de la A la Z, fără să fie nevoie să acceseze direct sistemul REGES. Modificările, radierile sau corecțiile se fac simplu, dintr-o interfață intuitivă, cu evidență clară și un istoric complet al fiecărei acțiuni. Practic, oferim echipelor de HR control total, transparență și eficiență în gestionarea datelor de personal. Iar acesta este doar începutul” - adaugă Alex Măereanu.

Ce mai urmează în domeniul HR

REGES Online nu e doar o nouă platformă pentru gestiunea salariaților — e un semnal puternic că digitalizarea proceselor devine o prioritate în România. Și pentru Papervee integrarea cu REGES Online marchează un moment important. Echipa lor a observat cât de complicat era Revisal și cât de multă presiune aduce noul REGES Online. Astfel, ei au dezvoltat integrarea cu REGES Online tocmai pentru a răspunde acestei nevoi reale și pentru a demonstra că digitalizarea nu înseamnă doar tehnologie, ci și conformitate, eficiență și autonomie pentru echipele de HR.

„Papervee își propune să fie partener activ în procesul de digitalizare, oferind instrumente care nu doar respectă cerințele legale, ci și contribuie la modernizarea reală a industriei de resurse umane. Vom optimiza în mod constant integrarea directă cu REGES Online și nu ne vom limita la cerințele de bază. Suntem convinși că vor urma și alte reglementări în domeniul HR, iar companiile cu sisteme digitale de încredere se vor adapta foarte ușor”, concluzionează Claudiu Bozdoghină, COOPapervee.

Papervee e un ecosistem complet de HR, oferind soluții de pontaj online, condică de prezență digitală, concedii centralizate, contracte de muncă și dosar digital, etc. Alături de integrarea cu REGES Online, companiile își pot automatiza și recrutarea, pontajul pe proiecte și măsurarea performanței direct din Papervee.

Ce planuri de viitor sunt la Papervee? Viziunea echipei pentru următorul capitol e orientată spre eficientizarea proceselor cu ajutorul Inteligenței Artificiale, automatizare la un nou nivel și colaborarea îndeaproape cu experți în HR pentru dezvoltarea de instrumente validate. Parteneriatul cu specialiști va fi dedicat, la început, zonei de evaluare a performanței și măsurarea angajamentului în mod holistic, astfel că firmele vor putea aplica soluții practice din prima zi de utilizare a platformei Papervee.

Platforma se folosește pe bază de abonament și poate fi testată gratuit, timp de 7 zile. Mai multe detalii pe website-ul Papervee .

Articol susținut de Papervee