Tranzacții cu crypto: Nicuşor Dan a cerut reexaminarea legii care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit 

Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea OUG nr. 107/2024, cea prin care s-ar fi acordat o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede.

„Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce privește prevederile introduse la articolul II din legea de aprobare a ordonanței de urgență, care acorda o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale”, precizează Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

Președintele Dan susține că în forma actuală adoptată de Parlament, legea contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală.

„În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea”, se arată în comunicat.

Președintele României consideră că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale:

afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală;

creează un precedent periculos de tratament preferențial;

slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român;

transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.

„De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale. În acest context, Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României”, mai spune Administrația Prezidențială.

Tranzacții cu crypto. Tăvălugul scutirii de impozit

În noiembrie 2024, înainte de alegeri, Parlamentul a aprobat o scutire de impozit pentru persoanele fizice care au câștiguri din tranzacțiile cu criptomonede. Scutirea a fost propusă printr-un amendament depus de deputatul (pe atunci) Sabin Sărmaș la un proiect de lege de aprobare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului 107/2024, așa cum am scris pe StartupCafe.ro.

Ordonanța se referea la niște măsuri fiscal-bugetare și nu avea legătură directă cu criptomonedele, însă parlamentarii au introdus amendamente din alte domenii.

Așa a fost votată legea de Camera Deputaților, ca for decizional, cu tot cu amendamentul lui Sărmaș.

Parlamentul a decis astfel, pe 18 noiembrie 2024, scutirea de impozit pe veniturile din criptomonede, obținute până pe 31 iulie 2025 inclusiv.

Numai că legea nu a mai intrat în vigoare, pentru că președintele de atunci, Klaus Iohannis, nu a promulgat-o, ci a contestat-o la Curtea Constituțională. Iar asta fără nicio legătură cu banii virtuali. Sesizarea de neconstituționalitate făcută de Iohannis se referea la alt amendament introdus în Parlament, care privea o facilitate fiscală acordată angajaților Institutului Teologic Baptist.

Pe 1 iulie 2025, Curtea Constituțională a respins (cu majoritate de voturi) contestația depusă de Iohannis în 2024, decizie publicată pe siteul CCR pe 4 septembrie 2025, dar legea privind scutirea de impozit pentru criptomonede a rămas neaprobata, indiferent de schimbările politice.

