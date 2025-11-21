FOTO ANAF a descoperit în Prahova o fabrică ilegală de vapeuri. Suspiciuni de evaziune de 3,8 milioane EUR

Inspectorii Antifraudă au descoperit în Prahova o fabrică neautorizată de vapeuri, despre care spun că nu și-a declarat producția, a evitat obligațiile fiscale și asupra căreia există suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane EUR.

Fabrica neautorizată a fost descoperită de inpectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifrauda Fiscală 3 Alexandria, în Prahova, fiind ascunsă într-o hală de aproximativ 300 de metri pătrați.

În interior, au fost găsite materii prime, aparatură de producție și peste 169.000 de produse - 1.893 ambalate și 167.147 neambalate - cu o valoare de piață estimată la 16,7 milioane de lei. Firma nu era autorizată să producă astfel de dispozitive și produse, care sunt supuse autorizării și regimului de accizare prevăzute în Codul Fiscal, se arată într-un comunicat al ANAF.

Impactul financiar preliminar este semnificativ: producție nedeclarată, evitarea obligațiilor fiscale și suspiciuni de evaziune privind livrări intracomunitare de circa 3,8 milioane de euro.

Descoperirea a fost posibilă în urma unui control derulat de Antifrauda ANAF în cooperare cu autoritățile fiscale dintr-un stat membru al UE. Acestea au transmis că firma românească raportase livrări intracomunitare de milioane de euro, deși în România aceasta nu declarase astfel de operațiuni.

În plus, firmei îi fusese suspendat codul de TVA începând cu 1 noiembrie 2025, pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative.

Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea activității desfășurate, iar la domiciliul fiscal nu a fost găsit niciun reprezentant, inspectorii Antifraudă au mers la punctul de lucru declarat, o hală dezafectată. În același perimetru au identificat însă a doua hală, unde funcționa fabrica clandestină.

„Controlul este în desfășurare, iar inspectorii Antifraudă continuă verificările pentru a stabili întregul mecanism al activității ilegale și obligațiile fiscale aferente”, conform Fiscului.





