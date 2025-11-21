Skip to content

Patronii IMM România: „Piața muncii, blocată de măsura arhivării standardelor ocupaționale”

IMM România, organizație reprezentativă a întreprinderilor mici și mijlocii, a transmis, vineri, un comunicat comunității antreprenoriale StartupCafe.ro în care „atrage atenția asupra riscurilor majore generate de absența progresului în revizuirea standardelor ocupaționale”. 

În luna martie 2025, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat un  demers dedicat actualizării a 380 de standarde ocupaționale, care conform deciziei Autorității  Naționale pentru Calificări urmează să fie arhivate începând cu data de 31 decembrie 2025. 

Cu toate că există un interes crescut în rândul angajatorilor cât și în rândul furnizorilor de  formare profesională pentru actualizarea standardelor ocupaționale, până în prezent, niciun lot de standarde nu a fost lansat în consultare. 

Patronatul IMM pune acest fapt pe seama unor „cauze ce țin de procedura de actualizare mult prea  birocratică”. 

Astfel, IMM România solicită prelungirea termenului de arhivare a standardelor ocupaționale,  în lipsa progresului privind procesul de revizuire anunțat de Ministerul Muncii. 

Organizația patronilor IMM subliniază că „arhivarea prematură a acestor standarde ar produce efecte grave  asupra pieței muncii și a sectorului de formare profesională”: 

  • „peste 1,2 milioane de oameni anual vor fi privați de formare profesională în domenii  precum industrie, comerț, servicii, agricultură, HORECA, IT; 
  • furnizorii nu ar mai putea organiza programe de formare autorizate; 
  • cursanții aflați în programe de lungă durată nu și-ar putea finaliza studiile și examenele de absolvire; 
  • întreprinderile mici și mijlocii ar rămâne fără personal calificat sau recalificat, afectându-le competitivitatea; 
  • proiectele finanțate din fonduri europene, care includ formare profesională autorizată,  ar suferi întârzieri sau blocaje”. 

În lipsa unui progres real în procesul de revizuire a standardelor ocupaționale și având în  vedere complexitatea procesului de actualizare care presupune colaborarea cu comitetele  sectoriale și respectarea procedurilor Autorității Naționale pentru Calificări, IMM România  solicită Autorității Naționale pentru Calificări prelungirea cu încă 12 luni a termenului pentru  arhivarea standardelor vizate” - subliniază IMM România. 

Organizația crede că prelungirea termenului pentru  arhivarea standardelor vizate „ar preveni un vid legislativ și operațional, ar asigura continuitatea  programelor de formare profesională, ar proteja proiectele europene în curs și ar oferi  predictibilitatea necesară furnizorilor de formare profesională și mediului de afaceri”. 

