ANPC s-a dus în control și a dat amenzi de peste 1 milion EUR în doar 5 zile

Protecția Consumatorilor (ANPC) a controlat aproape 1.700 de operatori economici în această săptămână și, în urma verificărilor, a dat amenzi de aproape peste 5,6 milioane de lei (peste 1 milion EUR).

În plus, echipele de control au oprit temporar activitatea a cinci operatori economici, până la remedierea deficienţelor, conform News.ro.

Printre neregulile găsite au fost produse alimentare cu stare termică modificată, nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparate reci, utilizarea unor produse alimentare cu stare termică modificată.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în perioada 17 – 21 noiembrie, au fost controlaţi, la nivel naţional, peste 1.690 de operatori economici. În urma neregulilor au fost date 1.114 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,63 milioane lei. Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 300.000 de lei, iar activitatea a cinci operatori economici a fost oprită temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost:

deficienţe în ceea ce priveşte informarea aferentă jucăriilor şi instalaţiilor/ornamentelor destinate perioadei festive;

deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională;

paviment neigienizat, cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare, lichide;

utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurităţi.

De asemenea, echipele de control au mai găsit produse alimentare cu starea termică modificată şi nerespectarea temperaturilor de păstrare, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru preparate reci.