Tranzacție pe piața de marketing digital: Un grup românesc integrează o agenție și pariază pe video și inteligență artificială

Compania românească Danco Vision, condusă de antreprenorul Daniel Ionescu, a finalizat achiziția unui pachet de acțiuni la agenția „Two Social” și a integrat-o în grup sub denumirea „2Social”, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Este a șasea companie din ecosistemul Danco Vision, o agenție digitală 360, care susține că a făcut afaceri de 6,08 milioane EUR în anul 2025 și că a înregistrat o creștere de 108%.

În 2025, producția de conținut video a adus Danco Vision aproximativ 600.000 EUR, 10% din volumul grupului, și peste 90 milioane vizualizări pentru brandurile din portofoliu. În doisprezece luni, linia a trecut de la serviciu periferic la motor de creștere. Integrarea unei echipe deja formate, în loc de construcția in-house de la zero, comprimă timpul până la scalare de la aproximativ optsprezece luni la mai puțin de un trimestru, spune compania.

Grupul estimează că producția video de anul acesta va reprezenta 20% din activitatea totală, cu o cifră de afaceri prognozată de 1 milion EUR doar pentru 2Social.

„Danco Vision este și rămâne o agenție 360. Am construit asta timp de aproape două decenii și este avantajul nostru principal. Dar 360 în 2026 nu mai poate însemna aceleași mâini pentru SEO, pentru TikTok, pentru video long-form și pentru performance. Cererea pieței s-a rafinat, iar un brand serios vrea o singură strategie, un singur partener, un singur punct de contact - dar execuție făcută de oameni care trăiesc în interiorul fiecărei platforme. 2Social este răspunsul nostru la această evoluție: integrăm o echipă nativă pe video și social, păstrăm un client lead la nivel de grup și livrăm clientului o experiență mai simplă, nu mai fragmentată”, declară Daniel Ionescu (foto-mijloc), fondator și CEO al grupului Danco Vision.

Integrarea 2Social reprezintă pentru clienții Danco acces la capabilități de video și short-form (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts) și long-form (YouTube, reclame TV și online, podcast-uri) fără a schimba interlocutorul sau fara a complica comunicarea.

Agenția preluată pornește cu o echipă de 8 specialiști în strategie de conținut, producție video și management de performanță pe social media, și este construită pentru a susține un portofoliu de până la 100 clienți activi până la finalul anului. Serviciile sunt disponibile atât în regim de abonament, cât și punctual.

Structura combină fluența nativă în platforme a unei echipe dominate de Generația Z cu stratul de consultanță seniorială al Danco Vision, reprezentat de strategie de brand, performance, SEO tehnic, AEO. Este același model de hibrid pe care grupul l-a folosit și în construcția diviziei de consultanță AI, lansate în martie.

„Two Social a crescut organic pentru că am înțeles platformele de la interior, nu din studii de caz. Dar am ajuns la un punct în care, pentru briefuri serioase - retail, bancar, automotive, corporate, etc. - ai nevoie de infrastructură strategică pe care o agenție de sine stătătoare n-o poate construi într-un an. Intrarea alaturi de Daniel in grupul Danco Vision nu este un exit, ci un commitment; este accesul la un strat operațional și strategic pe care altfel l-aș fi construit în cinci ani”, spune Karina Paraschiv (foto-stânga), co-fondator 2Social.

„Ce schimbă integrarea în grup, foarte concret, este modul în care lucrăm cu briefurile. Înainte, primeam de la clienți partea de social și trebuia să ne coordonăm din exterior cu agențiile lor de creatie, SEO sau performance - uneori se alinia, alteori nu. Acum, lucrăm de la început pe aceeași strategie, cu aceleași obiective măsurabile, iar un material video nu mai este un livrabil izolat, ci o piesă dintr-un plan de creștere pe care clientul îl primește coerent, de la o singură echipă. Pentru noi înseamnă briefuri mai bune; pentru client înseamnă rezultate mai rapide”, completează Andra Munteanu (foto-dreapta), co-fondator 2Social.

Cererea pentru conținut video pe social nu mai vine dinspre brandurile de lifestyle, ci dinspre sectoare ca imobiliar, financiar-bancar, automotive, comerț sau juridic, verticale care, în urmă cu doi ani, alocau bugete preponderent pentru TV și digital clasic.

Serviciile 2Social sunt construite pe trei piloni:

Strategii de creștere prin conținut video - aliniate obiectivelor de business și tendinței de transformare a platformelor sociale în motoare de căutare (Social Search Optimization), un teritoriu în care Danco Vision lucrează deja dinspre zona de SEO și AEO;

- aliniate obiectivelor de business și tendinței de transformare a platformelor sociale în motoare de căutare (Social Search Optimization), un teritoriu în care Danco Vision lucrează deja dinspre zona de SEO și AEO; Producție agilă de conținut - formate autentice, native pentru platformă, cu cicluri de producție scurte, adaptate ritmului algoritmic;

- formate autentice, native pentru platformă, cu cicluri de producție scurte, adaptate ritmului algoritmic; Consultanță pentru relevanță și consistență - identificarea teritoriului de comunicare în care un brand poate fi consecvent și credibil, nu doar vizibil.

Fondat în 2006, Danco Vision a evoluat de la o agenție de web design la un grup de soluții digitale integrate, cu echipe in-house și expertiză în verticale competitive.

Grupul reunește:

Danco Vision (agenție 360 — SEO, PPC, branding, web design, web development, AI integration);

(agenție 360 — SEO, PPC, branding, web design, web development, AI integration); Jackpot Vision (marketing pentru industria de iGaming, local și internațional);

(marketing pentru industria de iGaming, local și internațional); Whitelink Media (conținut optimizat pentru motoare de căutare și platforme AI);

(conținut optimizat pentru motoare de căutare și platforme AI); Backlink Vision (native advertising pentru branduri locale și internaționale);

(native advertising pentru branduri locale și internaționale); Evocentris Media (business process optimization cu AI și consultanță în marketing afiliat);

(business process optimization cu AI și consultanță în marketing afiliat); 2Social (video și short-form content pentru social media).

Compania mizează, în anul 20 de activitate, pe trei direcții paralele: creșterea liniei de video prin 2Social, expansiunea soluțiilor bazate pe AI și AEO prin RankAI360, și extinderea prezenței internaționale, după participările din 2025 la conferințe de profil la Roma, Lisabona și Barcelona.