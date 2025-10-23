Transparență salarială 2026. Firmele să înceapă „din timp cu audituri salariale interne, înainte ca obligațiile legale să devină presante”

În 2026, în vară, urmează să intre în vigoare Directiva Europeană 2023/970 privind transparența salarială și combaterea discriminării pe criterii de gen, ocazie cu care o specialistă în resurse umane spune că firmele și profesioniștii HR R ar trebui să parcurgă câțiva pași pregătitori înainte de implementarea directivei.

„Începeți din timp cu audituri salariale interne, înainte ca obligațiile legale să devină presante”, susține Georgiana Brudaru (foto), head of recruitment – permanent placement, International Work Finder, într-o scrisoare deschisă, transmisă și comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Potrivit ei, „transparența salarială nu este doar o măsură de conformare”, ci, mai degrabă un test de încredere, „o oglindă a echității și un pas necesar spre o piață a muncii modernă și sustenabilă”.

Astfel, „companiile care acționează proactiv vor ieși câștigătoare, nu doar din punct de vedere legal, ci și în competiția reală pentru talente, una în care criteriile esențiale vor fi încrederea, corectitudinea și respectul reciproc”, crede Georgiana Brudaru, care are peste 12 ani de experiență în HR.

Începând cu 7 iunie 2026, intră în vigoare Directiva Europeană 2023/970 privind transparența salarială și combaterea discriminării pe criterii de gen, o reglementare care redefinește standardele de recrutare, evaluare și compensare în companii.

„Mă lovesc constant de întrebări, îngrijorări și incertitudini legate de această tranziție. Tocmai de aceea consider că avem nevoie, mai mult ca oricând, de claritate, de inițiativă și de curaj managerial”, spune Georgiana Brudaru.

Ce mai spune specialista:

Noua directivă aduce obligații ferme. Angajatorii vor fi nevoiți să comunice transparent intervalul salarial sau remunerația de bază în toate anunțurile de recrutare. Va deveni ilegală solicitarea istoricului salarial al candidaților, iar angajații vor avea dreptul de a afla nu doar propriul nivel de remunerare, ci și media salariilor pentru poziții similare în companie. Clauzele de confidențialitate privind salariul vor deveni nule. În plus, acolo unde diferențele salariale de gen depășesc 5% fără justificare obiectivă, va fi necesar un audit salarial în parteneriat cu reprezentanții angajaților.

Pentru unii, aceste schimbări pot părea incomode, însă, din experiența noastră, ele aduc și beneficii concrete: anunțurile care includ informații salariale atrag de peste patru ori mai mulți candidați, reducând timpul și costurile de recrutare. Mai mult, transparența consolidează brandul de angajator și crește loialitatea în rândul angajaților.

Conform unui sondaj realizat de eJobs în 2025, aproximativ 62% dintre angajatorii din România nu se simt încă pregătiți pentru aplicarea noilor reglementări privind transparența salarială. Din experiența noastră directă în piață, acest procent ar putea fi chiar mai ridicat, mai ales în companiile unde procesul de evaluare salarială nu este încă standardizat sau formalizat. În România, provocarea e dublată de o cultură organizațională care a considerat multă vreme salariul un subiect tabu.

Pentru restul angajatorilor, apelul nostru este unul direct:

Tratați transparența salarială ca pe un instrument de maturizare organizațională.

Începeți din timp cu audituri salariale interne, înainte ca obligațiile legale să devină presante.

Definiți grile salariale obiective, bazate pe criterii clare și verificabile.

Pregătiți echipele de management să comunice transparent și echilibrat.

Integrați informațiile salariale încă din primele etape ale procesului de recrutare.

