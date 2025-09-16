„Tot procesul se blochează”. Noua lege a insolvenței vine cu probleme pentru antreprenori. Ce e de făcut

Legea insolvenței, care a primit recent mai multe modificări, pentru a eficientiza procesul de restructurare a firmelor, vine cu o serie de probleme care afectează mediul de afaceri, avertizează o firmă de consultanță în insolvență marți, într-o analiză transmisă StartupCafe.ro.

„Procedurile rămân lungi, costurile sunt ridicate, iar șansele de recuperare a creanțelor rămân reduse”, spune firma, care mai atrage atenția că aceste aspecte trebuie corectate pentru ca legea să își atingă scopul.

Una dintre măsurile importante incluse în pachetul 2 de modificări fiscale se referă la legea insolvenței. Subiectul a revenit în prim-plan pe fondul percepției din spațiul public că legislația actuală permite abuzuri și că insolvența ar fi utilizată de unele firme ca o modalitate de a nu-și plăti datoriile, nici către stat și nici către partenerii de afaceri.

Însă această percepție este mai degrabă rezultatul modului în care legea este aplicată, decât al textului legii în sine, este de părere Florian Mateiță, practician în insolvență și partener RomInsolv. Potrivit lui, legislația actuală este aliniată la normele europene, însă în practică există o serie de disfuncționalități care trebuie corectate. „Nu putem învinovăți legea pentru abuzuri, ci modul în care actorii implicați o utilizează sau, uneori, o deturnează de la scopul ei”, subliniază acesta.

Redăm analiza:

Problemele de fond ale actualei legislații a insolvenței

Durata excesivă a procedurilor

„Prima mare problemă o reprezintă durata prea mare a procedurilor de insolvență. Cauzele pot fi multiple: nerespectarea termenelor procedurale de către debitori sau practicieni, numărul foarte mare de contestații ori lipsa de decizie a comitetelor creditorilor.

„Ori de câte ori actele contabile sunt transmise cu întârziere, ori când un practician este suprasolicitat sau depășit profesional de complexitatea dosarului, procedura se prelungește. La fel, atunci când contestațiile sunt folosite ca instrument tactic pentru a câștiga timp, tot procesul se blochează”, explică practicianul în insolvență.

De asemenea, lipsa de predictibilitate a soluțiilor unor judecători-sindici amplifică această situație. Ezitările sau deciziile contradictorii generează neîncredere și determină avocații să exploateze lacunele procedurii. În lipsa unor instanțe ferme și coerente, procedura se transformă într-o cursă cu obstacole, consumatoare de timp și resurse.

Costurile ridicate și onorariile practicienilor

O altă problemă majoră se referă la costurile foarte mari raportate la sumele efectiv distribuite creditorilor. Sunt situații în care onorariul este stabilit doar în funcție de numele practicianului, nu de complexitatea dosarului.

„Această practică creează suspiciunea că anumite numiri sunt părtinitoare, mai ales atunci când debitorul și creditorul majoritar sunt reprezentați în procedură de filiale ale practicianului ales. Nu de puține ori, onorariile suplimentare pentru case de avocatură, aprobate de comitetele creditorilor, ridică nivelul cheltuielilor la cote greu de justificat. În opinia mea, onorariul trebuie să fie predictibil, echilibrat și corelat cu dimensiunea dosarului. Nu este corect ca numirea practicianului să fie condiționată de interesele celor care îl numesc sau de „realizări” negociate în prealabil”, spune Florian Mateiță.

Recuperarea insuficientă a creanțelor și valorificarea activelor

Un alt punct nevralgic este legat de gradul redus de recuperare al creanțelor și de dificultatea vânzării bunurilor. Procedurile judiciare pentru recuperarea creanțelor se întind, de multe ori, pe trei sau mai mulți ani, ceea ce nu face decât să prelungească durata insolvenței și să majoreze costurile.

„Dacă documentele întocmite de debitor sunt incomplete sau nerealiste în raport cu sumele înscrise în contabilitate sau, cum sunt destule cazuri, practicianul nu are capacitatea profesională de a susține litigiile, gradul de recuperare devine infim. În plus, când vorbim despre lichidarea patrimoniului, evaluările bunurilor la valori nerealiste și lipsa marketingului adecvat pentru active duc la vânzări lente, dar și la sentimentul general că au fost obținute prețuri mici”, declară Florian Mateiță.

Este important de înțeles că vânzarea la prețuri cu adevărat reduse nu reflectă întotdeauna o piață slabă, ci adesea o strategie de vânzare defectuoasă, expunerea insuficientă a bunurilor pe canalele potrivite sau probleme de transparență în procesul de vânzare.

Ce soluții se pot aplica

Criterii clare pentru desemnarea practicienilor. Gradul de ocupare, experiența și profesionalismul trebuie să conteze mai mult decât notorietatea numelui. Eliminarea conflictelor de interese, vizibile sau ascunse, inclusiv declararea și asumarea lor, este absolut necesară.

Onorarii transparente și corelate cu dosarul. Ele trebuie să fie motivante, dar niciodată disproporționate sau impuse prin presiunea unor creditori.

Instanțe ferme și rapide. Judecătorii-sindici au un rol determinant: dacă aceștia judecă predictibil și rapid, dispare tentația tergiversărilor și procedura capătă coerență.

Vânzări mai transparente și mai bine promovate. Marketingul corect și evaluările realiste pot aduce prețuri mai bune și o recuperare mai mare pentru creditori.

„Dacă aceste modificări ar fi implementate, procedurile ar deveni mai scurte, mai eficiente și mai echitabile. Ar scădea nivelul de conflict și ar crește șansele de recuperare, ceea ce ar readuce încrederea în sistem. Problema nu este cadrul legal, ci modul în care este aplicat și interpretat. Din acest punct de vedere, Pachetul 2 de măsuri fiscale ar fi putut reprezenta o oportunitate pentru a corecta aceste disfuncționalități și pentru a aduce mai multă eficiență în proceduri. Pe termen lung, cred că o colaborare mai bună între practicienii în insolvență, judecători și marii creditori va schimba și comportamentul antreprenorilor. Aceștia vor deveni mai atenți la semnalele de avertizare timpurie și își vor planifica mai responsabil strategiile de ieșire din criză. Doar așa putem transforma insolvența dintr-o etichetă stigmatizantă într-un instrument real de redresare și continuitate”, concluzionează Florian Mateiță, practician în Insolvență și partener RomInsolv.