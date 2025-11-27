Înscrieri decembrie 2025: ANAF ține seminare online despre impozitul pe construcții, impozitul pe venitul micro, noile cote de TVA și altele

Contribuabilii din România se pot înscrie și pot participa și în luna decembrie 2025 la seminarele online organizate de ANAF, care vor aborda teme precum: tratamentul fiscal al veniturilor din activități independente, impozitul pe construcții, impozitul pe venitul microîntreprinderilor și principalele modificări ale cotelor de TVA.

Seminarele durează două ore, iar înscrierile sunt deschise până la ora de începere, în limita unui număr maxim de 500 de participanți.

Iată lista celor 8 webinare ANAF din luna decembrie 2025:

Vineri, 5 decembrie, ora 9.30 - Tratamentul fiscal privind veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal; Luni, 8 decembrie, ora 11.00 - Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare; Marți, 9 decembrie, ora 12.00 - Tratamentul fiscal al veniturilor din activități independente; Miercuri, 10 decembrie, ora 10.00 - Impozitul pe construcții; Joi, 11 decembrie, ora 12.00 - Tratamentul fiscal privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale ce se aplică în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi agricole; Marți, 16 decembrie, ora 10.00 - Principalele modificări ale cotelor de TVA, reglementate prin Legea nr. 141/2025; Joi, 18 decembrie, ora 12.00 - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor; Vineri, 19 decembrie, ora 10.00 - Tratamentul fiscal al veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă.

Înscrierile la seminarele online ale ANAF se fac AICI.