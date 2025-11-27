Impozitul IMCA este o taxă aberantă, coaliția pare mai deschisă să o elimine (Ministrul Finanțelor)

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, consideră că impozitul IMCA aplicat unor companii, reprezintă o taxă aberantă, iar acum coaliția de guvernare pare mai deschisă pentru eliminarea acesteia.

„Eu am propus eliminarea încă de astă-vară, nu a fost un consens în coaliție în privința eliminării IMCA la acel moment. Acum se pare că există o mai mare deschidere în coaliție, vom purta negocieri în privința IMCA pentru că IMCA frânează dezvoltarea, frânează investițiile. Și, dacă tot ne propunem să relansăm economia, trebuie să scoatem din priză aceste frâne care, practic, frânează relansarea - vorbim de taxe aberante cum este IMCA și nu este singura - în măsura posibilităților pe care le vom avea în interiorul bugetului din 2026. Dar, din punctul meu de vedere, este o chestiune foarte importantă, care va sprijini relansarea, eliminarea acestor aberații fiscale introduse în anii trecuți” a spus Nazare, într-o conferință.

În prezent, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), introdus de la 1 ianuarie 2024, prin Legea 296/2023, este 1% și se aplică unor firme cu cifra de afaceri peste 50 de milioane de euro. Din 2026, IMCA ar urma să scadă la 0,5%, dar patronii de companii solicită eliminarea completă a acestui impozit.

O serie de organizații patronale au cerut public, de mai multe ori, eliminarea IMCA.

„Poziția Concordia pe acestă măsură este clară și fermă - solicităm eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pentru toate companiile, indiferent de dimensiune, și renunțarea la orice scenarii de menținere a IMCA, fie și la cote reduse. Singurul scenariu responsabil este revenirea la un sistem fiscal previzibil, care taxează profitul real, nu activitatea economică în sine.