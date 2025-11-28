Avertisment ANAF: O nouă tentativă de fraudă. Cum funcționează și la ce să fie atenți contribuabilii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, vineri, că au apărut noi tentative de fraudă prin telefon, în care persoane rău intenționate folosesc numere românești și se dau drept angajați ai Fiscului pentru a obține informații personale și bancare.

Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru restituire vor fi contactați de un reprezentant al băncii, conform ANAF.

Ulterior, acestea sunt apelate de o altă persoană care se prezintă drept funcționar bancar și încearcă să obțină date confidențiale. Fiscul avertizează contribuabilii să nu ofere informații personale, date despre conturi sau carduri bancare în astfel de convorbiri telefonice.

„Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon”, le spune Fiscul contribuabililor.