Tot mai mulți antreprenori aleg să trăiască și să lucreze din GREENFIELD Băneasa

Un nou trend prinde contur în rândul antreprenorilor, freelancerilor și profesioniștilor din zona tech: relocarea în zone, cartiere care oferă un stil de viață echilibrat, conectivitate digitală și acces rapid la natură. Unul dintre cele mai vizibile exemple este cartierul GREENFIELD Băneasa, devenit un punct de atracție pentru cei care lucrează remote și caută mai mult decât un simplu acoperiș deasupra capului.

Smart living pentru Smart people

GREENFIELD Băneasa funcționează ca un ecosistem urban complet, cu infrastructură modernă, aer curat și facilități de wellbeing care răspund nevoilor profesioniștilor activi, obișnuiți să lucreze de acasă sau din spații flexibile.

Aerul curat și liniștea – atuuri tot mai căutate de profesioniști

Situat între pădurile Băneasa și Tunari, cartierul înregistrează unele dintre cele mai bune valori ale calității aerului din Capitală. Pentru mulți antreprenori care lucrează în regim remote, acest criteriu devine esențial. Pauzele de lucru pot însemna o plimbare în pădure, nu o ieșire în mijlocul traficului.

Conectivitate și productivitate

Cartierul este racordat la rețele de fibră optică de mare viteză, iar mediul liniștit, aerisit, contribuie la un grad ridicat de concentrare. GREENFIELD Băneasa oferă astfel un cadru ideal pentru cei care desfășoară activități de consultanță, software development, management de proiecte sau business internațional, direct din sufrageria proprie.

Wellbeing, parte din rutina profesională

Wellness Club by GREENFIELD completează stilul de viață activ cu bazin semiolimpic, piscină exterioară, sală de fitness, squash, clase de yoga, masaj și spa. Pentru mulți dintre locuitori, aceste facilități sunt parte integrantă din rutina zilnică, contribuind la echilibru și performanță pe termen lung.

Co-living și co-working – inițiativă locală, spirit colaborativ

Locuitorii cartierului cu spirit antreprenorial au închiriat în comun apartamente pentru lucru în echipă sau organizează periodic întâlniri informale la WellnesClub sau pe terasele din cartier. Comunitatea funcționează organic, alimentată de valori comune și deschidere profesională.

Profil de comunitate: educație, inițiativă, networking

Mulți dintre rezidenții GREENFIELD Băneasa sunt antreprenori, freelanceri sau remote workers din industrii creative, digitale sau tehnologie. Prezența lor contribuie la un mediu favorabil colaborărilor și inițiativelor comune, de la simple schimburi de idei până la parteneriate de business.

GREENFIELD Băneasa devine, astfel, un hub urban pentru profesioniști

Tot mai mulți antreprenori aleg GREENFIELD Băneasa ca loc de trai și lucru. Motivele sunt clare: aer curat, infrastructură stabilă, comunitate activă și facilități adaptate unui stil de viață modern.

Articol susținut de GREENFIELD Băneasa