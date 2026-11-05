Ce caută românii pe Google de Black Friday: TOP Magazine, bănci și farmacii preferate

Black Friday are deja o tradiție în România, dar comportamentul românilor legat de acest moment al cumpărăturilor s-a schimbat de-a lungul timpului, spune Google într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Datele gigantului american arată că Black Friday s-a transformat dintr-o acțiune de o zi sau weekend într-un sezon comercial de 6 săptămâni, desfășurat între luna octombrie și prima jumătate a lui noiembrie.

Acest „sezon” este caracterizat de expresii de căutare mai lungi și extindere a interesului către alte industrii - de la clasicele tech și fashion la servicii, banking, servicii medicale și streaming, potrivit Google.

Căutările care includ expresia „black friday” au devenit mai conversaționale: expresiile care conțin mai mult de 6 cuvinte (de ex: „la ce oră începe Black Friday”) au crescut cu 160% în 2025 (față de 2022). Căutările „black friday” urmează o pantă ascendentă începând cu luna august, care se intensifică în luna octombrie și atinge vârful în vinerea cu pricina - anul acesta este stabilită pe 6 noiembrie.

Căutările pe Google după expresia „Black Friday” în ultimele 3 luni (5 august - 5 noiembrie). Sursă: Google

Top căutări „Black Friday” în România, conform Google

eMAG black friday

Altex black friday

Flanco black friday

Samsung black friday

Sephora black friday

* Căutări făcute pe Google în România cu expresia „black friday”, în ultima lună (5 octombrie - 5 noiembrie)

Căutările pe Google în perioada Black Friday indică un interes dincolo de categoriile tradiționale de comerț. Datele Google arată creșteri rapide ale căutărilor legate de Black Friday pentru servicii din categoria Banking & Consumer credit (+262.1%), Farma, Sănătate & Fitness (+149.7%), Streaming & Digital Subscriptions (+90.1%), precum și o zonă exclusivă de Beauty & Parfumuri (+58.3%), dar și furnizori de electricitate și gaz (apariție nouă în 2025).

Top căutări „Black Friday” în România, pe categorii

Frumusețe și parfumuri: top căutări „Black Friday” în România

Sephora Black Friday

Notino black friday

Douglas black friday

Banking & asigurări: top căutări „Black Friday” în România

SaltBank black friday

BCR black friday

UniCredit black friday

Sănătate: top căutări „Black Friday” în România