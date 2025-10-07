Timișoara: Companiile imobiliare au anunțat că vor construi, în locul fostei fabrici Solventul, locuințe, magazine și birouri

Două firme imobiliare internaționale au anunțat că vor dezvolta un cartier de locuințe, cu magazine și clădiri de birouri, la Timișoara, în locul fostei platforme industriale Solventul care avea o istorie de la 1869, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Nhood, companie franceză de servicii și soluții imobiliare integrate, prezentă în 10 țări europene, inclusiv în România, a semnat un parteneriat cu dezvoltatorul britanic Reuben Brothers, pentru transformarea fostei platforme industriale Solventul din Timișoara într-un ansamblu rezidențial.

Uzina chimiză Solventul Timișoara ajunsese, la un moment dat la 3.000 de lucrători, în perioada comunistă, dar a dat faliment și a încetat producția de spirt și solvenți în anul 1998. În 2008, compania s-a închis oficial, iar acum, pe cele 45 de hectare de teren a fost conceput un proiect imobiliar.

„Platforma Solventul are potențialul de a deveni un reper de regenerare urbană nu doar pentru Timișoara, ci pentru întreaga regiune. Expertiza dovedită a Nhood România ne oferă siguranța că acest parteneriat va duce la crearea unui ecosistem urban complex și sustenabil. Împreună vom construi un spațiu vibrant, unde comunitatea locală să se poată bucura de o calitate a vieții mai bună, având la dispoziție zone rezidențiale, spații de lucru și locuri de întâlnire, dar care păstrează totodată tradiția locală. Ne dedicăm pe deplin reușitei acestui demers și avem încredere că vom găsi în Primăria Municipiului Timișoara, în Consiliul Județean Timiș și în celelalte autorități implicate parteneri publici de încredere, preocupați, înainte de toate, de dezvoltarea armonioasă a zonei de vest a orașului, alături de restul Timișoarei”, a declarat Carmen-Adriana Oțelea (Korșinszki), Chief Executive Officer, Reuben Brothers România.

„Pentru Nhood România, încrederea acordată de Reuben Brothers confirmă poziția noastră de partener strategic pentru investitori de top. Proiectul Solventul reprezintă cea mai amplă inițiativă de regenerare urbană din vestul țării și ne bucurăm să putem contribui la transformarea acestei zone într-un hub urban vibrant, cu impact pozitiv pentru comunitate și economie,” a declarat Bogdan Aldea, Head of Business Development, Nhood România.

„Vom integra principii de dezvoltare mixtă, mobilitate sustenabilă și ierarhie a spațiilor publice, pentru a oferi un model de regenerare urbană care să rămână relevant pentru generațiile viitoare”, a declarat Ruxandra Dragomir, Head of Development, Nhood România.

În România. Nhood Services administrează 30 de mandate pentru spații de retail și birouri (inclusiv leasing), un parc de afaceri – Coresi Business Campus, un proiect rezidențial – Coresi AvantGarden, un hotel - Hotel Qosmo Brașov. Compania gestionează 23 de active de retail la nivel național - Coresi Shopping Resort, centrele comerciale Auchan și Drumul Taberelor. În același timp, Nhood administrează cel mai mare proiect de regenerare urbană din România, Cartier Coresi.

RB Romania face parte dintr-un grup de societăți deținute de Reuben Brothers Group, care are în proprietate la nivel global unul dintre cele mai semnificative portofolii imobiliare private în Marea Britanie, SUA și în restul lumii. În România, Reuben Brothers deține, printre altele, peste 100 de hectare de pământ în curs de planificare pentru dezvoltare în principal în București și în Timișoara, deține și operează spații comerciale și de servicii în București, precum și diverse proprietăți istorice în centrul Bucureștiului.