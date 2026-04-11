Hotel din Eforie Sud, vândut la licitație cu prețul de 2,5 milioane EUR plus TVA. Cine e cumpărătorul

Fostul complex hotelier Măgura, din stațiunea Eforie Sud, a fost vândut la licitație cu suma de 2,5 milioane EUR plus TVA, de către compania THR Marea Neagră S.A., care deține mai multe active turistice pe Litoral, controlată, la rândul său, de firma de investiții financiare Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania).

Licitația a avut loc pe data de 9 aprilie 2026, complexul hotelier Măgura fiind vândut la prețul de pornire, de 2,5 milioane EUR plus TVA, după cum a anunțat vânzătorul, într-o informare pe Bursa de Valori București.

THR Marea Neagră S.A. a încercat să vândă hotelul de la Eforie Sud și în decembrie 2025, la prețul de pornire 2,65 milioane EUR fără TVA, dar licitația nu a avut succes.

Iată că patru luni mai târziu hotelul a fost adjudecat la prețul de 2,5 milioane EUR fără TVA. Cumpărătorul care și-a adjudecat complexul turistic denumit în prezent „Mojo” (fost Măgura) din Eforie Sud este firma Neptun Hotels SRL, potrivit ziarului local Replica.

Compania cumpărătoare, tot din Eforie Sud, județul Constanța, este deținută de Mugur Cătălin Constantin (75%), Cornel Hăucă (12,5%) și Florica Hăucă (12,5%), conform datelor oficiale colectate de Termene.ro. Ei mai au afaceri turistice în zonă.

În anul 2025, firma cumpărătoare, Neptun Hotels SRL, a făcut venituri totale de 11,65 milioane de lei și profit de 755.000 lei, cu un număr mediu de 26 de angajați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Hotel Mojo Resort din Eforie Sud (fostul Hotel Măgura) este clasificat cu 3 stele și are 127 de camere duble, bar, terasă, piscină exterioară cu plajă privată, conform descrierii de pe site-ul Litoralul Românesc.

Situat aproape de Parcul Central și Grădina de Vară din Eforie Sud, la 300 metri de plajă și 250 metri de centrul stațiunii, complexul a fost renovat în 2022.

Compania vânzătoare, THR Marea Neagră S.A., deține o serie întreagă de hoteluri pe Litoral, în urma procesului de privatizare în masă din anii ’90.