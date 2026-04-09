Piața auto din România se schimbă: SUV-urile domină, electricele cresc accelerat (Analiză Autovit)

Piața auto din România începe 2026 cu o schimbare de direcție: românii se mută tot mai mult spre SUV-uri și mașini electrificate, în timp ce dieselul pierde teren. În același timp, tranzacțiile scad, dar prețurile cresc, se arată într-o analiză a platformei Autovit, transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.

Datele din analiza pentru primul trimestru al anului arată o piață în transformare, în care preferințele consumatorilor se schimbă mai rapid decât volumele de vânzări.

Valoarea totală a pieței a fost estimată la aproximativ 1,25 miliarde euro, în scădere cu 5,3% față de aceeași perioadă din 2025. Cu toate acestea, prețul mediu al unui autoturism a urcat la 19.705 euro, în creștere cu aproximativ 3%, în special pe fondul scumpirii mașinilor rulate. În schimb, mașinile noi au înregistrat o scădere a prețului mediu.

Electrificarea, principalul motor al schimbării

Ponderea mașinilor electrificate a ajuns la 13,2% din piață, față de 10,2% anul trecut. Creșterea este vizibilă pe toate segmentele: electricele au avansat cu peste 31%, plug-in hybrid cu aproape 22%, iar hibridele clasice cu aproape 10%.

În paralel, dieselul continuă să piardă teren, coborând la 54,9% din piață. Cu toate acestea, rămâne relevant în zona mașinilor rulate, unde autonomia și consumul redus sunt încă argumente importante pentru cumpărători.

Pe partea de caroserii, SUV-urile își consolidează poziția dominantă. În primul trimestru din 2026, acestea au ajuns la 41,3% din totalul pieței.

În segmentul mașinilor noi, dominația este și mai evidentă: 65,5% dintre autoturismele vândute sunt SUV-uri - practic, două din trei mașini noi.

Tendința este vizibilă și pe piața second-hand, unde SUV-urile depășesc 40%, în timp ce sedanurile continuă să scadă și ajung la circa 20% din total.

Principalele schimbări

piața auto scade ca volum, dar prețurile cresc ușor

electrificarea accelerează puternic, mai ales pe segmentul electric (+31%)

dieselul pierde teren, dar rămâne important la mașinile rulate

SUV-urile domină piața, inclusiv 2 din 3 mașini noi

interesul pentru modele premium este în creștere

În clasamentul modelelor, Skoda Octavia urcă pe primul loc după numărul de anunțuri, depășind Volkswagen Golf. BMW Seria 5 și Seria 3 confirmă interesul pentru segmentul premium, iar Dacia Duster rămâne unul dintre cele mai atractive modele pentru români, fiind cel mai vizionat.

La nivel de brand, BMW conduce clasamentul, urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi și Dacia.

Pe termen mediu, direcția este clară: SUV-urile ar putea depăși 50% din piață în următorii ani, gradul de electrificare ar putea ajunge la 20-25%, iar dieselul ar putea coborî sub pragul de 50% pentru prima dată.




















