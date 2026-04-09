Investitorii germani: Fără stabilitate și taxe previzibile, investițiile în România riscă să se blocheze

Producția industrială a scăzut cu 3,8%, iar vânzările din retail cu 6,5%. Pe acest fond de încetinire economică, investitorii germani avertizează că investițiile în România riscă să se blocheze dacă autoritățile nu asigură rapid stabilitate politică și predictibilitate fiscală.

Semnalul vine după o conferință de business organizată la Sibiu, unde reprezentanți ai zeci de companii cu capital german au discutat, alături de autorități, despre riscurile economice și măsurile necesare pentru relansarea investițiilor.

Evenimentul, cu tema „Cooperarea româno-germană în contextul provocărilor economiei europene”, a fost organizat de Clubul Economic German Transilvania (DWS), împreună cu Forumul de Cooperare Bilaterală Româno-German (FCBRG), într-un context internațional marcat de incertitudine geopolitică ridicată.

Economia încetinește, iar investitorii cer măsuri urgente pentru relansare

Semnalele din economie sunt deja negative. Producția industrială a scăzut cu 3,8% față de anul trecut, iar vânzările din retail au coborât cu 6,5%, indicatori care arată că economia încetinește și că este nevoie urgentă de măsuri pentru stimularea investițiilor.

„Suntem într-un moment în care investițiile trebuie stimulate. Pentru investitori, existența unui trend pozitiv constituie un factor determinant pentru a rămâne, a investi și a elabora planuri pe termen lung”, a declarat Wolfgang Köber, președintele Clubului Economic German Transilvania.

Mediul de afaceri cere stabilitate și un dialog real cu statul

În acest context, investitorii reclamă o serie de probleme structurale, de la fiscalitatea imprevizibilă și birocrația ridicată până la deficitul bugetar și lipsa unui dialog real cu statul. În paralel, deficitul de forță de muncă calificată continuă să afecteze companiile, în condițiile în care sistemul de formare profesională nu răspunde suficient nevoilor din economie.

Pentru a debloca investițiile, mediul de afaceri cere un set clar de măsuri, care, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, includ:

stabilitate politică și predictibilitate legislativă și fiscală pe termen lung,

reducerea birocrației și reformarea administrației, digitalizarea reală a statului,

continuarea investițiilor în infrastructură,

echilibrarea fiscalității, inclusiv în ceea ce privește taxarea muncii.

Investitorii propun și crearea unui consiliu al relațiilor cu investitorii străini, care să funcționeze la cel mai înalt nivel, sub patronajul Președinției și al Guvernului, ca mecanism real de dialog între stat și mediul privat.

„Aceste companii care au investit miliarde de euro și au creat zeci de mii de locuri de muncă au nevoie azi mai mult ca oricând de un partener de dialog în statul român. Riscul politic are un impact la fel de mare precum cel economic”, a declarat Emil Hurezeanu, președintele Consiliului Director al FCBRG.

Problema forței de muncă rămâne critică, iar soluția indicată este dezvoltarea unor parteneriate mai puternice între stat și companii, după modelul german, care pune accent pe formarea profesională duală.

Deși au fost apreciate progresele din infrastructură, investitorii spun că ritmul trebuie accelerat, în special în ceea ce privește autostrăzile majore și modernizarea căilor ferate, pentru ca România să poată concura cu economii din regiune precum Polonia sau Cehia.



