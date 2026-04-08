Patron de taxi din București, sub „bombardamentul” prețurilor la petrol: „Tariful mediu a crescut cu doar 10%, mult sub inflație și sub creșterile de cheltuieli”

Dacă ai un business care depinde de transport, probabil ai simțit deja: costurile cresc, livrările se scumpesc, iar marjele se subțiază.

În aprilie 2026, motorina a trecut de 10 lei/litru — aproape dublu față de nivelul din 2021. Pentru transportatori, unde combustibilul poate reprezenta până la 30% din costuri, impactul este imediat. Pentru restul economiei, vine cu întârziere — dar se vede în aproape orice preț.

Diferența este că nu toate firmele sunt afectate la fel. Unele reușesc să transfere sau să absoarbă costurile. Altele rămân blocate între cheltuieli în creștere și tarife pe care nu le pot modifica.

Preț aproape dublu față de 2021. Statul a intervenit, dar efectul este limitat

În 2021, motorina era în jur de 5–5,5 lei/litru. În 2022 a urcat rapid spre 9 lei/litru, pe fondul crizei energetice, iar după o perioadă de relativă stabilizare în 2023–2025 (7–7,5 lei/litru), începutul lui 2026 aduce din nou creșteri, inclusiv pe fondul majorării accizelor.

Statul a intervenit în mai multe etape:

compensare de 50 bani/litru în 2022

scheme de sprijin pentru transportatori

compensarea accizei, ajunsă la ~85 bani/litru în 2026

În paralel, majorarea accizelor a contribuit la creșterea prețului final.

Concluzia din piață: măsurile au redus parțial presiunea, dar nu au schimbat problema de fond — dependența de motorină.

Transportatori: risc de falimente și efect de domino

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează că impactul devine sistemic.

„Orice tip de operator de transport poate fi în risc de faliment, dacă situația continuă și nu mai e rentabilă activitatea”, spune Vasile Ștefănescu, președintele organizației.

Potrivit acestuia, dacă firmele care contractează transport își reduc activitatea, efectul se propagă rapid în economie.

„E un efect de domino care poate crea o criză economică majoră, dacă transportul de mărfuri e afectat”, subliniază el.

Motorina scumpă nu lovește pe toată lumea la fel

În transportul de persoane, costurile cresc, dar nu pot fi transferate ușor în prețuri.

Reprezentanții Meridian Taxi spun că toate componentele de cost au crescut în ultimii ani — combustibil, asigurări, mentenanță.

„În ultimii 2-3 ani toate componentele care tin de funcționarea mașinii au crescut semnificativ: asigurarile, costurile cu reviziile, combustibilul etc.”, a declarat Dan Boabeș (foto), președintele companiei.

În schimb, tarifele au crescut mult mai lent.

„Tariful mediu in taxi a crescut in ultimii ani cu doar 10%, mult sub inflatie si mult sub cresterile de cheltuieli”, a explicat el.

Pentru a compensa, compania a investit în tehnologie și eficiență operațională — aplicație mobilă, plăți digitale și automatizarea apelurilor.

Curierat și logistică: costul se transferă în economie

În transportul de marfă, mecanismul este diferit: costurile cresc, dar sunt transferate mai rapid în tarife.

O creștere de aproximativ 17% a prețului combustibilului duce la o majorare de circa 5% a costului total de transport, potrivit unei analize.

Motorina funcționează și ca un multiplicator de inflație: impactul se propagă în lanț — de la transport la producție și retail.

Estimările indică scumpiri de până la 7% pentru anumite produse și servicii, în funcție de ponderea transportului în costul final, arată alte analize.

Modele diferite, rezultate diferite

În acest context, diferențele dintre modele de business devin tot mai vizibile.

Companiile dependente de tarife fixe și de motorină sunt mai expuse la volatilitate.

În schimb, modelele care combină mai multe linii de business și tehnologii — precum Autonom și platforma Blue — au mai multă flexibilitate în ajustarea costurilor și operațiunilor.

Perioadele de scumpire a combustibililor sunt corelate și cu creșterea interesului pentru mașini electrice, datorită costurilor mai stabile, arată datele din piață.

Ce reținem:

motorina a crescut de la ~5 lei/l (2021) la peste 10 lei/l (2026)

combustibilul poate ajunge la ~30% din costurile transportatorilor

+17% la carburant poate însemna +5% costuri logistice

impactul final poate ajunge la +7% în unele prețuri

firmele flexibile și diversificate absorb mai ușor șocurile

Creșterea prețului motorinei nu mai este doar o problemă de cost. În actualul context, devine un test de adaptabilitate — iar diferențele dintre business-uri încep să se vadă tot mai clar.

Armistițiu în Iran, dar incertitudinea rămâne

Contextul internațional rămâne volatil chiar și după anunțul unui armistițiu. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite consideră că și-au atins obiectivele militare, dar tensiunile nu au dispărut.

„Am prefera să ajungem la un acord. Între timp, vom negocia cu bombe”, a spus Hegseth anterior, într-o declarație citată de presă.

Chiar dacă armistițiul reduce temporar riscul unei escaladări, piața petrolului rămâne sensibilă la evoluțiile din regiune. Cotațiile internaționale se mențin la niveluri ridicate — în jur de 90–95 dolari/baril pentru Brent — mult peste pragul de aproximativ 70 dolari/baril luat în calcul de autorități atunci când au construit măsurile de sprijin.

Pentru companii, asta înseamnă că volatilitatea rămâne ridicată, iar presiunea pe costuri nu dispare odată cu anunțul unui armistițiu.

Chiar și cu reculul recent al cotațiilor, diferența rămâne mare, iar volatilitatea ridicată face dificilă orice planificare pe termen mediu pentru companii.

Pentru economie, mesajul rămâne același: chiar dacă prețul petrolului scade pe piețele internaționale, efectele nu se văd imediat la pompă și nici în costurile firmelor.











