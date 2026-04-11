Dragoș Petrescu (City Grill), Radu Savopol (5 to go) și alți antreprenori HoReCa s-au întâlnit cu primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, pentru deschiderea teraselor tot anul

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut întrevederi cu o serie de antreprenori HoReCa din cadrul federației patronale HORA, printre care fondatorul lanțului de cafenele 5 to go, Radu Savopol (președintele HORA) și omul de afaceri Dragoș Petrescu, fondator al lanțului bucureștean de restaurante City Grill.

Tema abordată la întrevederea de vineri a vizat păstrarea teraselor deschise doar în timpul sezonului sau pe tot parcursul anului.

Potrivit Primăriei Capitalei, oamenii de afaceri din industria HORECA au prezentat „modele de bune practici de la Paris, Viena şi alte oraşe europene”, menţionând că vor „să funcţioneze legal, să respecte domeniul public şi să nu construiască fără autorizaţie, aşa cum ştim că s-a întâmplat ani la rând”.

„Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei”, precizează sursa citată de News.ro.

„Terasele să fie sezoniere sau deschise pe tot parcursul anului? Acum, legal sunt din aprilie-mai până în octombrie. Dar cei din industria HoReCa vor să aveţi parte de acest spaţiu indiferent de anotimp”, informează Primăria Capitalei.

Potrivit Primăriei, HORA, care reprezintă interesele a 150 companii din domeniul ospitalităţii, cu o cifră de afaceri de peste 600 milioane de euro, a dat exemplul unor metropole ca Paris sau Viena.

„Vor un cadru bine pus la punct pe care-l lucrăm împreună cu ei", menţionează primăria.

Aceeaşi sursă precizează că primarul general al Capitalei „susţine locurile de muncă din industrie, atragerea de turişti”, locuri unde oamenii să petreacă „timp de calitate”, dar susţine, deopotrivă, „şi regenerarea urbană”, „integrarea afacerilor într-un cadru civilizat”.

„Le suntem parteneri! Venim cu regulamentul cât de curând. Iar cei din breaslă îl vor respecta. Împreună punem Bucureştiul la punct”, adaugă primăria.

La rândul său, HORA a anunțat că board-ul organizației patronale a avut două întâlniri de lucru într-o săptămână cu Ciprian Ciucu.

„Am vorbit deschis despre lucrurile care apasă industria, de la neclaritățile din regulamentul de urbanism, până la nevoia reală de debirocratizare. Am dus mai departe, concret, propunerile HORA pentru soluții aplicate, care să susțină o dezvoltare sănătoasă a industriei și să încurajeze investițiile.Știm că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Dar credem în dialog constant, în prezență și în faptul că vocea noastră, împreună, contează. Apreciem deschiderea și implicarea de care au dat dovadă și avem încredere că suntem pe drumul cel bun”, a scris pe Facebook HORA.

În context, patronii de localuri susțin că vor un București „pregătit pentru turiști” și pledează pentru „reguli simple și clare”, dar și pentru „confortul și siguranța clienților și locuitorilor deopotrivă”.