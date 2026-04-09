Antreprenorul clujean Voicu Oprean a finalizat achiziția unor companii

Grupul AROBS Transilvania Software, fondat de antreprenorul clujean Voicu Oprean, își consolidează structura internă, după ce a finalizat fuziunea prin absorbție a mai multor companii din portofoliu. Mișcarea vine într-un context în care tot mai multe firme de tehnologie caută eficiență operațională și simplificare organizațională, în locul extinderii fragmentate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, procesul a început în decembrie 2025 și a fost aprobat de acționari în martie 2026. El produce efecte de la 1 aprilie și marchează o reorganizare strategică a grupului clujean.

Integrare completă a mai multor companii din grup

AROBS a absorbit juridic și operațional cinci entități: AROBS Development & Engineering, Berg Computers, Nordlogic Software, Infobest Romania și Centrul de Soft GPS.

Prin această operațiune, toate activitățile sunt reunite într-o singură structură, iar companiile absorbite sunt dizolvate fără lichidare. Practic, AROBS preia integral activele, pasivele, drepturile și obligațiile acestora, fără a modifica forma juridică a companiei și fără a emite acțiuni noi, având în vedere că deținea deja integral aceste entități.

Decizia vine în contextul în care firmele implicate funcționau deja integrat, cu procese și resurse comune. Astfel, fuziunea are rolul de a elimina suprapunerile, de a simplifica raportările financiare și fluxurile interne și de a îmbunătăți coordonarea la nivel de grup.

Ce urmărește AROBS prin această mișcare

Potrivit lui Voicu Oprean, reorganizarea este un pas spre „simplificare și consolidare organizațională”, dar și spre o mai bună utilizare a resurselor și o disciplină financiară mai riguroasă.

Fuziunea nu afectează activitatea operațională curentă, însă va duce la optimizarea costurilor administrative și operaționale și la o aliniere mai bună a proceselor interne, inclusiv la nivel de infrastructură IT. În același timp, rezultatele financiare ale companiilor absorbite vor fi integrate integral în situațiile financiare ale AROBS începând cu 1 aprilie 2026, se mai arată în comunicat.

Reorganizarea contribuie și la consolidarea capacității de management și la îmbunătățirea procesului decizional, prin centralizarea coordonării activităților. În paralel, compania mizează pe o alocare mai eficientă a resurselor și pe valorificarea mai rapidă a oportunităților de creștere, într-o structură simplificată și mai ușor de scalat.

În spatele acestei fuziuni se află, însă, un proces mai amplu derulat în ultimii ani, în care AROBS a crescut prin achiziții și integrarea treptată a unor companii complementare. Astfel, Berg Computers (companie IT din Timișoara, fondată de antreprenorul Raul Crișan, achiziționată de AROBS în 2022), Infobest Romania (parte a unui grup german de software, preluată de AROBS tot în 2022, activă în servicii de dezvoltare software) și Nordlogic Software (firmă românească specializată în soluții pentru transport și logistică, achiziționată în 2023) au fost integrate treptat în grup.

Alături de acestea, în fuziune intră și AROBS Development & Engineering (entitate creată intern pentru dezvoltarea liniilor de engineering și embedded software) și Centrul de Soft GPS (companie din zona de fleet management și monitorizare GPS, integrată treptat în grup în anii anteriori).

