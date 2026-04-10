România și Germania, principalele destinații pentru călătoriile de afaceri ale bulgarilor

România și Germania sunt cele mai populare destinații pentru călătoriile de afaceri ale bulgarilor, conform unui sondaj realizat de Camera de Comerț și Industrie a Bulgariei (BCCI), transmite BTA, citată de Agerpres.

În pofida incertitudinilor geopolitice și economice, 30,7% dintre respondenți intenționează să își mărească numărul de călătorii de afaceri în străinătate în 2026, în timp ce 26,7% vor călători pentru perioade mai scurte și 22,7% se așteaptă la reducerea călătoriilor.

De asemenea, sondajul a evidențiat care sunt principalele forme de cooperare cu partenerii străini: 54,7% dintre firme se concentrează pe exportul de bunuri, 41,3% pe schimbul de bune practici și 35% pe oportunități de inovare.

Târgurile sunt cea mai preferată metodă pentru stabilirea contactelor de afaceri (60%), urmate îndeaproape de întâlnirile B2B (54,7%).

Platformele digitale și rețelele profesionale câștigă popularitate, 53,3% dintre respondenți utilizând instrumente online precum LinkedIn, platforme B2B și evenimente virtuale pentru a ajunge la potențiali parteneri.

În ceea ce privește destinațiile pentru călătoriile de afaceri, Germania și România sunt pe primele locuri, cu câte 37% fiecare, urmate de Turcia (35%), Elveția (31%) și Italia (24%). Sondajul precizează că popularitatea României a crescut la 32% în 2025, în timp ce Turcia rămâne strategică datorită poziției sale geografice care leagă Europa de Asia. Alte țări preferate includ Marea Britanie, Norvegia, China, Grecia, Serbia, Egipt, Africa de Sud, Suedia, Japonia și Austria.

În ceea ce privește sectoarele de activitate, companiile bulgare sunt interesate de parteneriate în principal în domeniile mașini și echipamente (29,6%), alimente și băuturi (23,9%) și servicii alimentare (16,9%). În plus, 31% dintre firme și-au exprimat interesul pentru instruire în comerțul exterior și practici bancare pentru a sprijini operațiuni internaționale de succes.

BCCI a subliniat că târgurile comerciale și întâlnirile B2B specifice rămân cele mai eficiente modalități pentru companiile bulgare de a stabili noi parteneriate și de a rămâne competitive pe piețele globale.

Sondajul, realizat în perioada 5-13 martie 2026, a implicat 75 de companii și a ajuns la peste 6.000 de respondenți prin intermediul canalelor de comunicare ale BCCI.