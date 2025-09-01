Skip to content

TikTok va lansa mesaje vocale și imagini în mesajele directe către alți utilizatori

tiktok
Sursă: © Peter KovA!A? | Dreamstime.com

Aplicația TikTok se pregătește să introducă funcții noi în mesageria directă, cum ar fi înregistrarea de mesaje vocale și inserarea de imagini în conversații, potrivit TechCrunch.

Utilizatorii vor putea partaja până la 9 imagini sau videoclipuri deodată în chat-uri simple și de grup, explică platforma. Totodată, aceștia vor putea înregistra note vocale cu o durată de până la 60 de secunde.

Funcțiile noi extind secțiunea de mesaje directe (DMs) dincolo de trimiterea simplă de TikTok-uri între utilizatorii care se urmăresc reciproc. Mesajele vocale vin pe TikTok după ceva timp de la apariția acestora în alte aplicații sociale și de mesagerie, cum ar fi Instagram, Messenger, WhatsApp și iMessage (Apple).

Pentru siguranța utilizatorilor, utilizatorii nu pot trimite o imagine sau un videoclip ca solicitare inițială de mesaj. De exemplu, dacă cineva trimite un mesaj pentru prima dată, nu poate trimite o fotografie pe care a făcut-o persoana însăși sau un videoclip.

În plus, atunci când cineva alege să trimită o fotografie sau un videoclip, TikTok va reaminti utilizatorilor să-și protejeze confidențialitatea și să fie atenți cui trimit conținutul. Pentru utilizatorii între 16 și 18 ani, TikTok va bloca în mod automat imaginile care conțin nuditate.

Noile funcționalități vor fi disponibile în platformă în următoarele săptămâni, a spus TikTok pentru sursa citată.

