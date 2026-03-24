TikTok lansează noi formate de reclame, inclusiv plasarea logoului lângă cel al aplicației la deschidere

Platforma socială TikTok lansează noi formate publicitare, inclusiv unul mai premium care oferă co-branding cu aplicația la deschidere.

„Logo Takeover” este un nou format publicitar premium care oferă brandurilor oportunitatea de co-branding cu TikTok la deschiderea aplicației.

Aplicația spune că Logo Takeover „captează atenția utilizatorilor imediat ce aplicația se deschide și creează o experiență comună de brand care evidențiază parteneriatul, credibilitatea și relevanța culturală, oferind în același timp advertiserilor o expunere largă”.

Un alt format nou este „Prime time”: un format secvențial de reclame care permite brandurilor să afișeze o serie de reclame în momente specifice. Astfel, companiile pot afișa reclame în relație cu evenimente, momente live sau într-o perioadă în care engagementul este ridicat.

Prime time livrează până la trei reclame secvențiale de la același advertiser către același utilizator într-un interval de 15 minute.

TikTok combină acum formatele TopView și TopFeed în noul TopReach, o singură achiziție care oferă „cea mai mare acoperire unică pe zi”, spune platforma. TopView este prima reclamă pe care utilizatorii o văd când intră pe aplicație și TopFeed este primul loc publicitar din feed-ul „For You”. Acest nou format este disponibil și în România.