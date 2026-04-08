TikTok investește încă 1 miliard EUR într-un centru de date din Finlanda

TikTok anunță, într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro, o investiție suplimentară de 1 miliard de EUR într-un centru de date din Lahti, Finlanda, ca parte a extinderii continue a infrastructurii digitale securizate în Europa, a doua investiție de acest fel.

Această investiție reprezintă o continuare a centrului TikTok anunțat în 2025 în Kouvola, Finlanda, care evoluează conform planificării, în care platforma a investit tot 1 miliard de EUR.

Ambele sume investite fac parte din Proiectul Clover, inițiativa europeană de securitate a datelor, în valoare de 12 miliarde EUR, care oferă protecții de top în industrie pentru datele a peste 200 milioane utilizatori europeni. Prin Clover, TikTok a stabilit o enclavă europeană dedicată datelor, cu garanții tehnice, operaționale și de guvernanță îmbunătățite.

TikTok a cooperat cu NCC Group în cadrul Proiectului Clover pentru a supraveghea, verifica și valida în mod independent controalele și măsurile de protecție a datelor, pentru a monitoriza fluxurile de date și a raporta orice fel de anomalii.

Odată ce va deveni operațional, centrul de date din Lahti va consolida capacitatea platformei de a sprijini stocarea implicită a datelor utilizatorilor europeni în Europa, respectând controale stricte de acces și sisteme avansate de monitorizare.

„Finlanda oferă o combinație unică de infrastructură digitală puternică, acces la energie curată și fiabilă și o forță de muncă foarte calificată. Acest lucru o face o alegere naturală în timp ce continuăm să ne extindem infrastructura europeană și să consolidăm modul în care protejăm și stocăm datele local”, spune Christian Hannibal, Head of Public Policy la TikTok în Finlanda.

Centrul de date va fi amplasat în cartierul Kiveriö din Lahti. Proiectul va contribui la economia regională, va crea locuri de muncă și va susține dezvoltarea ecosistemului digital local, afirmă TikTok.

„Lahti face parte din creșterea și dezvoltarea economiei internaționale a datelor. În contextul orașului Lahti, investiția este substanțială. Suntem încântați că a fost semnat un acord principal de închiriere și că proiectul avansează conform planului”, spune Niko Kyynäräinen, primarul orașului Lahti.

Cele două centre de date, cel din Lahti și cel din Kouvola, consolidează angajamentul pe termen lung al platformei sociale în Finlanda, ca locație cheie în strategia europeană a platformei de infrastructură a datelor.