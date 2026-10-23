Tentativele de atac cibernetic se înmulţesc, în timp ce companiile şi guvernele se grăbesc să remedieze vulnerabilităţile PHP

Companiile şi guvernele din întreaga lume s-au grăbit să remedieze vulnerabilităţi critice ale limbajului de programare PHP, care stă la baza unei mari părţi a internetului, în timp ce companiile de servicii cloud au raportat o creştere puternică a tentativelor de atac cibernetic după dezvăluirea acestor vulnerabilităţi, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Mobilizarea a venit după ce guverne din Europa şi din alte regiuni au dezactivat preventiv, miercuri, o serie de site-uri, în timp ce administratorii acestora încercau să securizeze sistemele care utilizează acest software.

Închiderea de urgenţă a unor servicii bancare, aeriene, feroviare, fiscale şi guvernamentale, din Tokyo până la Helsinki, reprezintă unul dintre cele mai dramatice teste pentru instrumentele de programare vechi de zeci de ani care asigură funcţionarea internetului, scoţând în evidenţă cât de mult depind guvernele şi companiile de coduri informatice pe care puţini oameni le înţeleg.

„Nu am mai văzut aşa ceva de foarte, foarte mult timp”, a declarat joi directorul general al Microsoft, Satya Nadella, la un eveniment organizat în Germania.

Nadella a afirmat că incidentul demonstrează importanţa dezvoltării unor programe informatice care pot fi întreţinute în condiţii de securitate, pe măsură ce sistemele devin tot mai complexe.

„A fost o zi lungă şi o noapte lungă, ştiu, pentru toţi cei care lucrează în IT şi securitate”, a adăugat el.

PHP, un element esenţial al infrastructurii internetului, alături de HTML şi Python

Dezvoltatorii PHP au lansat miercuri actualizări de securitate pentru vulnerabilităţi care existau de ani de zile în software, până când au fost descoperite cu ajutorul inteligenţei artificiale. Aceştia le-au cerut utilizatorilor să îşi „actualizeze imediat” sistemele.

Madeline Lawrence, co-fondatoare a companiei belgiene de securitate cibernetică Aikido Security, a declarat că detaliile vulnerabilităţilor au devenit publice înainte ca soluţiile de remediere să fie pregătite, iar de atunci au fost raportate atacuri.

„Companiile se grăbesc să instaleze actualizările înaintea atacatorilor care pot folosi inteligenţa artificială pentru a exploata aceste vulnerabilităţi. Aceasta este întreaga cursă” a spus ea.

În timp ce companiile şi guvernele instalau actualizările de securitate şi suspendau preventiv funcţionarea unor site-uri, numărul tentativelor de atac cibernetic a crescut la milioane, potrivit furnizorilor de servicii cloud Cloudflare şi Amazon.

„În cele zece ore dinaintea anunţului public, am observat în întreaga reţea mii de tentative de exploatare a vulnerabilităţii”, a scris miercuri seară pe platforma X directorul general al Cloudflare, Matthew Prince.

„Numărul acestora a crescut la zeci de mii în cele 45 de minute de după anunţ, la sute de mii în decurs de două ore, iar acum a ajuns la milioane”, a spus Prince.

Amazon a anunţat, de asemenea, că a observat exploatarea pe scară largă a vulnerabilităţilor.

Efecte din Japonia până în Finlanda

Companii japoneze, printre care firma de brokeraj Nomura, grupul financiar Mitsubishi UFJ Financial Group, compania aeriană ANA şi operatorul feroviar East Japan Railway, au anunţat joi că suspendă temporar anumite servicii online, în cadrul măsurilor de urgenţă.

Producătorul de bere Asahi Group Holdings a suspendat temporar anumite site-uri şi sisteme şi efectua o evaluare a impactului asupra securităţii. Compania de asigurări Tokio Marine Holdings a anunţat că a suspendat funcţionarea site-ului grupului.

Ministerul Finanţelor şi Agenţia Meteorologică din Japonia au suspendat parţial serviciile online pentru a implementa măsuri de siguranţă, în timp ce Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Japoniei şi-a dezactivat temporar serviciul.

Aceste suspendări preventive reflectă îngrijorările tot mai mari ale Japoniei în privinţa securităţii cibernetice, în condiţiile în care ţara a înregistrat în primele nouă luni ale anului mai multe incidente cibernetice decât în întregul an precedent, potrivit datelor TrendAI.

Grupul francez de telecomunicaţii Orange a anunţat că a suspendat temporar, ca măsură de precauţie, accesul la anumite site-uri şi aplicaţii bazate pe PHP, în cadrul mai multor filiale.

Tencent Cloud, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de cloud computing din China, le-a cerut clienţilor să instaleze versiunile actualizate ale PHP, dar nu a recomandat suspendarea pe scară largă a site-urilor.

Valtori, furnizorul de servicii IT al statului finlandez, a anunţat că a continuat instalarea actualizărilor de securitate PHP pe parcursul nopţii şi că ridică treptat restricţiile preventive asupra serviciilor, după ce cu o zi înainte suspendase serviciile web publice ale guvernului.

„Restabilirea serviciilor poate dura zile sau chiar săptămâni, deoarece, pe lângă actualizări, sistemele trebuie testate cu atenţie”, a declarat într-un comunicat directorul general al Valtori, Hannu Naumanen.

Valtori a precizat că întreruperile nu au fost provocate de exploatarea vulnerabilităţilor sau de o breşă de securitate cibernetică şi că instituţia nu are cunoştinţă despre vreo exploatare activă a acestor vulnerabilităţi.

Implementarea unor actualizări de securitate ar putea dura săptămâni

Mai multe guverne asiatice au dispus joi efectuarea unor verificări de securitate cibernetică în legătură cu vulnerabilităţile PHP.

Ministerul Industriei din China a îndemnat organizaţiile şi utilizatorii să îşi verifice sistemele şi să le actualizeze la cea mai recentă versiune sigură a PHP. De asemenea, a recomandat consolidarea monitorizării securităţii cibernetice şi schimbarea conturilor, parolelor şi cheilor de acces, acolo unde este necesar.

Coreea de Sud a ridicat nivelul de alertă privind securitatea cibernetică în sectorul privat şi a activat măsuri de răspuns de urgenţă, invocând îngrijorări legate de creşterea riscului de atacuri informatice.

Felix Kuhlenkamp, responsabil pentru securitate în cadrul asociaţiei germane a industriei digitale Bitkom, a declarat că mulţi operatori mari au efectuat deja actualizările, însă, în cazul sistemelor IT complexe şi al organizaţiilor mai mici, procesul ar putea dura mai mult.

„Este posibil să administreze un site care foloseşte PHP, dar să nu îl monitorizeze cu adevărat îndeaproape”, a spus el.

„Dacă un site este bazat pe o versiune veche de PHP pentru care nu există o actualizare de securitate, întregul sistem trebuie actualizat”, a explicat Felix Kuhlenkamp.